Дефицита не будет: "Укрзализныця" добавит дополнительные вагоны к рейсу из Киева в Варшаву

Обновленные поезда начнут курсировать с первых дней марта, как отмечают в компании. Это решение должно значительно увеличить количество билетов на поезд в Польшу.

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В поезде из Киева в Варшаву, который за последний год стал одним из самых популярных для украинских пассажиров, решили увеличить количество вагонов. Об этом заявили в пресс-службе компании " Укрзализныця".

Начиная с 1 марта этого года было принято решение добавить дополнительный вагон класса RIC к наиболее популярному рейсу №67/68 "ЦКиев – Варшава Всходня". Билеты на этот рейс нужно брать своевременно.

Первый обновленный поезд отправится с вокзала уже 2 марта, как отметили в компании.

"Дополнительные билеты будут доступны исключительно в приложении "Укрзализныци" завтра ровно в 08:00 – напоминаем, сейчас варшавское направление доступно исключительно зарегистрированным пассажирам с реальным номером телефона и не более 4 билетов в одни руки", – говорится в сообщении.

По этому маршруту курсируют исключительно вагоны стандарта RIC с трехместными купе, и причина в расхождении в ширине путей и необходимости перестановки вагонных тележек на границе.

С началом весны количество билетов на поезд увеличится, что должно облегчить жизнь пассажиров.

Компания "Укрзализныця" также напомнила о новом рейсе №19/20 Киев – Хелм с удобной пересадкой на Варшаву. Он отправляется из Киева ежедневно в 18:14, прибывают в Хелм в 4:55, а в Варшаву — в 10:12.

Напомним, 31 января "Укрзализныця" пустила два новых поезда на Польшу. Курсировать между странами они будут ежедневно и пассажиры смогут без препятствий добраться к нужному городу.

17 января министр цифровой трансформации Михаила Федорова заявлял, в 2023 году во всех поездах "Интерсити+" появится спутниковый интернет от Starlink. По его словам, во время тестирования скорость приема-передачи данных составила 65,7 Мбит/с, при этом бесперебойный доступ к Интернету удалось обеспечить на 96,7% пути.