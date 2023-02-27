Дефіциту не буде: "Укрзалізниця" додасть додаткові вагони до рейсу з Києва до Варшави

Оновлені поїзди почнуть курсувати з перших днів березня, як зазначають у компанії. Це рішення має значно збільшити кількість квитків на поїзд до Польщі.

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У поїзді з Києва до Варшави, який за останній рік став одним із найпопулярніших для українських пасажирів, вирішили збільшити кількість вагонів. Про це заявили у пресслужбі компанії " Укрзалізниця ".

Починаючи з 1 березня цього року було ухвалено рішення додати додатковий вагон класу RIC до найпопулярнішого рейсу №67/68 "ЦКиїв – Варшава Східня". Квитки на цей рейс потрібно брати вчасно.

Перший оновлений поїзд вирушить із вокзалу вже 2 березня, як зазначили у компанії.

"Додаткові квитки будуть доступні виключно у додатку "Укрзалізниці" завтра рівно о 08:00 – нагадуємо, зараз варшавський напрямок доступний виключно зареєстрованим пасажирам з реальним номером телефону та не більше 4 квитків в одні руки", – йдеться у повідомленні.

Цим маршрутом курсують виключно вагони стандарту RIC із тримісними купе, і причина у розбіжності у ширині колій та необхідності перестановки вагонних візків на кордоні.

З початком весни кількість квитків на потяг збільшиться, що має полегшити життя пасажирів.

Компанія "Укрзалізниця" також нагадала про новий рейс №19/20 Київ – Хелм із зручною пересадкою на Варшаву. Він вирушає з Києва щодня о 18:14, прибувають до Холма о 4:55, а до Варшави — о 10:12.

Нагадаємо, 31 січня "Укрзалізниця" пустила два нові поїзди на Польщу. Курсувати між країнами вони будуть щодня і пасажири зможуть без перешкод дістатись потрібного міста.

17 січня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що у 2023 році у всіх поїздах "Інтерсіті+" з'явиться супутниковий інтернет від Starlink. За його словами, під час тестування швидкість прийому-передачі даних становила 65,7 Мбіт/с, при цьому безперебійний доступ до Інтернету вдалося забезпечити на 96,7% шляху.