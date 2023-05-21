Зеленский прокомментировал ситуацию в Бахмуте: СМИ не так поняли и заявили о "захвате" города

Американские журналисты написали, что глава государства якобы подтвердил тот факт, что Бахмут перешел под контроль россиян, однако в Офисе президента опровергли такую информацию. Ожесточенные бои за Бахмут продолжаются.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию в Бахмуте и засомневался, что ВС РФ полностью контролируют город. Иностранные медиа ложно интерпретировали информацию и сообщили о "захвате" населенного пункта. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров 21 мая.

По его словам, информация от западных журналистов совершенно неверная и президент Украины Владимир Зеленский во время общения с Джо Байденом не подтвердил захват Бахмута, а наоборот — опроверг.

"Что касается ответа президента Украины на вопрос про Бахмут. Вопрос репортера: "Россияне заявили, что они захватили Бахмут". Ответ президента: "Я думаю, что нет", — говорится в сообщении.

В такой способ глава государства опроверг заявление владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина об успехах оккупантов на фронте.

Материал западных СМИ о "захвате" Бахмута: что известно

Журналисты издания Reuters неправильно поняли ответ главы государства и написали в своем материале, что Владимир Зеленский якобы подтвердил тот факт, что россиянам удалось взять под свой контроль город Бахмут в Донецкой области.

"На сегодняшний день Бахмут только в наших сердцах", — сказал президент, имея в виду тот факт, что город полностью разрушен и от него ничего не осталось, а не подтверждая факт оккупации.

Напомним, в отчете ISW за 20 мая говорится, что заявления РФ о "захвате" Бахмута не имеют стратегического значения. Евгений Пригожин пытается ввести в заблуждение украинских военных, в то время как Генштаб и командование продолжают отрицать "падение" города. За город продолжаются ожесточенные бои, но Силы обороны продолжают бороться.

Также 20 мая Евгений Пригожин заявил о взятии Бахмута "вагнеровцами", но подтверждений этому нет. В Минобороны Украины также опровергают слухи о том, что контроль над городом полностью находится у РФ.

"Наши войска держат оборону в районе "Самолет". По состоянию на сейчас наши защитники контролируют определенные промышленные и инфраструктурные объекты этого района и частный сектор", — сообщила Анна Маляр 20 мая.