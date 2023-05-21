"Обманули Путина": генерал предположил, за что арестовали разработчиков ракет "Кинжал"

По словам экс-главы Службы внешней разведки Николая Маломужа, создателей аэробаллистических ракет ждет неутешительная судьба после неудачных трех попыток атаковать украинские города. У Путина были надежды на "Кинжалы", но как оказалось — зря.

Бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж поделился своим мнением, почему были арестованы разработчики российских ракет "Кинжал". Об этом он рассказал в новом интервью изданию "ТСН" 21 мая.

По его словам, судьба российских ученых завершится так же провально, как и созданных ими ракет "Кинжал". Всех троих разработчиков арестовали из-за того, что они подорвали "стратегическую основу боеспособности России" и теперь их обвиняют в государственной измене, как считает Николай Маломуж.

"В первую очередь, их арестовали после того, как запущен был первый "Кинжал" — он упал, но не нанес конкретного вреда конкретному объекту — даже гражданскому, не говоря о стратегическом объекте, на который был нацелен. Арестованные разработчики четко позиционировали, что "Кинжалы" — это сверхоружие, которого нет в мире, которое "бьет в пять копеек" — конкретно в цель. Это цель, которая определена конкретно по траектории – оборонный объект или аэродром наш, или "центр принятия решений", — говорится в сообщении.

Бывший руководитель разведки также отметил, что разработчики попросту "обманули Путина", так как никаких сверхвозможностей у ракет нет, а он все годы в это верил.

"Они хотели вроде бы реабилитироваться уже, даже в тюрьме, и нанести массированные удары "Кинжалами". Сказать — мы все-таки пробьем систему ПВО, покажем, что "Кинжалы" работают. В первый раз сбили "Кинжал", второй сбили все шесть "Кинжалов", которые они запустили", — продолжил Николай Маломуж.

То есть, все три попытки закончились полным провалом. Такая же ждет судьба и разработчиков, так как они якобы подорвали стратегическую основу боеспособности РФ.

Напомним, 17 мая сообщалось, что в России разработчиков аэробаллистических ракет арестовывают за госизмену. По словам журналистов, в Сибирском отделении Российской академии наук уголовному преследовании подверглись 16 человек. Один из них умер в СИЗО после ареста.