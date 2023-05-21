"У страха глаза велики": советник мэра Мариуполя рассказал о панике оккупантов (видео)

Петр Андрющенко предположил, что россияне сбивают свои беспилотники. Подобное поведение свидетельствует о том, что оккупационные войска не готовы к боям.

В Мариуполе продолжают раздаваться взрывы, в основном это звуки работы ПВО. Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко в эфире телемарафона 21 мая.

"В Мариуполе такое чувство, что они начинают сбивать свои беспилотники", — сказал он.

Андрющенко предположил, что российские захватчики руководствуются изречением "у страха глаза велики". Он рассказал, что 20 мая работала вражеская ПВО и казалось, что воздушные цели двигались со стороны РФ.

Также советник мариупольского мэра рассказал, что россияне "таскают по городу" свои средства ПВО, однако 19 мая им эти системы не помогли — было слышно три или четыре попадания.

По словам чиновника, оккупанты продолжают заявлять об отсутствии паники и призывают сохранять спокойствие местных.

"Взрывающийся баллон — был, падающий кран — был, самолет преодолевает звуковой барьер – это вообще классика жанра, а теперь у нас еще снимают кино. Они же неделю как уехали из Мариуполя, а еще кино снимают", — подчеркнул Андрющенко.

Он заявил, что за реакцией вражеских армейцев "смешно наблюдать".

"Это говорит о том, что россияне не готовы и у них нет информационной методички, как на это реагировать", — объяснил советник мэра.

Чиновник убежден, что это свидетельствует о неготовности захватчиков к военным действиям.

Комментарий советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко (о взрывах — с 6:11)

Напомним, 19 мая советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о взрывах на месте базирования более 150 вражеских армейцев.

Позже Петр Андрющенко проинформировал, что в результате удара погибли 24 оккупанта и получили ранения еще 37.