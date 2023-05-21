Есть все для контрнаступления: у Байдена не решили, передадут ли ВСУ истребители F-16

По словам советника Белого дома по нацбезопасности Джейка Салливана, самолеты не будут критической силой в наступлении. Благодаря пакетам военной помощи Украина сможет защититься от РФ, уверен он.

Соединенные Штаты готовы поддержать процесс обучения пилотов Вооруженных сил Украины использованию истребителей F-16, но пока неясно, будут ли эти самолеты отправлены. Об этом сказал 21 мая советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в передачи телеканала CNN "State of the Union" (Положение Союза).

Президент США Джо Байден объявил о поддержке процесса обучения пилотов на истребителях F-16 во время саммита G-7 в Японии.

"Учитывая количество F-16 на складах европейских союзников и денег от Конгресса, есть много других приоритетов для систем, которые можно дать. Президент США еще не принял окончательного решения", — сказал Салливан.

Зеленский давно просит западных союзников отправить истребители

Президент Украины Владимир Зеленский давно просит западных союзников отправить современные истребители, но США неоднократно отказывали. Вместо этого Вашингтон присылал танки, артиллерию и боеприпасы, отметило издание Politico.

Причина этого, по словам Салливана, заключалась в том, что истребители не были критической силой для ожидаемого контрнаступления ВСУ. Однако условия ведения боевых действий развиваются.

"Соединенные Штаты мобилизовали исключительные усилия, чтобы вовремя и в полном объеме предоставить Украине все необходимое для начала контрнаступления. Теперь можно рассчитывать на долгосрочную способность Украины защищаться и сдерживать российскую агрессию", — продолжил Салливан.

Истребители четвертого поколения, западные истребители F-16, как подчеркнул советник, также имеют отношение к войне.

Напомним, что 21 мая Зеленский обещал поставки в Украину американских истребителей F-16. Какие страны и сколько самолетов будут поставлять, он не уточнил.

В Воздушных силах ВСУ говорили о невозможности поштучной передачи истребителей данного типа. Речь идет об авиаподразделениях — более 12 самолетах.

Пресс-служба ВСУ 20 мая объявляла, что истребители F-16 могут взлететь в небе над Украиной этой осенью.