"Величайший блокбастер ВВС всех времен": F-16 поднимутся в украинское небо уже осенью, — ВСУ (фото)

Пресс-служба ВСУ намекнула на появление западных истребителей F-16 в Украине в обозримом будущем. По словам советника американского президента Джейка Салливана, американские истребители понадобятся Украине несколько позже.

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Пресс-служба ВСУ заявила, что истребители F-16, передачу которых одобрили США, будут летать над Украиной уже этой осенью. Об этом сообщается в Twitter Defense of Ukraine.

Соединенные Штаты разрешат союзникам передавать Украине имеющиеся истребители F-16 американского производства. Советник американского президента Джейк Салливан заявил, что сейчас Украине не нужны американские истребители в противостоянии РФ. Но они понадобятся несколько позже.

Когда Украине передадут F-16

Однако 20 мая в официальном аккаунте ВСУ появился твит с намеком на это. "Этой осенью. Величайший блокбастер ВВС всех времен! F-16 в небе Украины! Мы защитим наше небо!", — говорится в посте Вооруженных сил.

Пост дополнили фото самолета с украинскими знаками отличия.

Украинский истребитель F-16

Американский президент Джо Байден прежде выступал против передачи Украине этих истребителей, сейчас же он верит в возможность долгосрочного вооружения ВСУ, противостоящих агрессии РФ.

В таком решении представитель администрации Байдена усматривает приверженность поддержке Украины в долгосрочной перспективе.

По словам Салливана, теперь, после того, как Запад выполнил свои обещания в части поставок необходимых вооружений, пришло время задаться вопросом о том, что понадобится Украине для сдерживания российской агрессии в будущем.

Напомним, что промедления с поставками западных истребителей F-16 связаны еще и с тем, что нужно адаптировать украинскую систему ПВО к самолетам западного образца, дабы избежать атак по своим, которые порой случаются.

Также сообщалось, что в России отреагировали на сообщения о поставках F-16 Украине, заявив о "колоссальном риске".