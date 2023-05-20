"Найбільший блокбастер ВПС усіх часів": F-16 піднімуться в українське небо вже восени, — ЗСУ (фото)

Пресслужба ЗСУ натякнула на появу західних винищувачів F-16 в Україні в найближчому майбутньому. За словами радника американського президента Джейка Саллівана, американські винищувачі знадобляться Україні дещо пізніше.

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Пресслужба ЗСУ заявила, що винищувачі F-16, передачу яких схвалили США, літатимуть над Україною вже цієї осені. Про це повідомляється в Twitter Defense of Ukraine.

Сполучені Штати дозволять союзникам передавати Україні наявні винищувачі F-16 американського виробництва. Радник американського президента Джейк Салліван заявив, що зараз Україні не потрібні американські винищувачі у протистоянні РФ. Але вони знадобляться дещо пізніше.

Коли Україні передадуть F-16

Проте 20 травня в офіційному акаунті ЗСУ з'явився твіт із натяком на це. "Цієї осені. Найбільший блокбастер ВПС усіх часів! F-16 у небі України! Ми захистимо наше небо!", — йдеться у посту Збройних сил.

Пост доповнили фото літака з українським маркуванням.

Український винищувач F-16

Американський президент Джо Байден раніше виступав проти передачі Україні цих винищувачів, зараз же він вірить у можливість довгострокового озброєння ЗСУ, які протистоять агресії РФ.

У такому рішенні представник адміністрації Байдена вбачає відданість підтримці України у довгостроковій перспективі.

За словами Саллівана, тепер, після того, як Захід виконав свої обіцянки щодо поставок необхідних озброєнь, настав час поставити запитання про те, що знадобиться Україні для стримування російської агресії в майбутньому.

Нагадаємо, що зволікання з постачанням західних винищувачів F-16 пов'язані ще й з тим, що потрібно адаптувати українську систему ППО до літаків західного зразка, щоб уникнути "атак по своїх", які часом трапляються.

Також повідомлялося, що в Росії відреагували на повідомлення про поставки F-16 Україні, заявивши про "колосальний ризик".