"Колосальний ризик": у Кремлі відреагували на поставки F-16 Україні

За словами заступника міністра закордонних справ РФ Олександра Грушка, Захід нібито йде шляхом ескалації, дозволяючи поставки Києву F-16. А Кремль має достатньо коштів для досягнення поставлених цілей у війні в Україні.

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Заступник голови МЗС РФ Олександр Грушко заявив, що Захід йде шляхом ескалації в тому, що стосується війни в Україні, і попередив про колосальні ризики, пов'язані з поставками F-16. Про це повідомляє ТАСС.

Така заява надійшла після того, як президент США Джо Байден заявив на саміті G7 у п'ятницю, 19 травня, що Вашингтон підтримує програму підготовки українських пілотів на F-16.

За словами Грушка, ця обставина враховуватиметься в планах РФ, він також попередив, що Кремль має достатньо коштів для досягнення поставлених цілей.

Нагадаємо, що в Офісі президента України повідомили, що країни Заходу вже ухвалили рішення про передачу F-16 Києву. Наразі обговорюються питання логістики, пов'язані з винищувачами, повідомив радник голови ОП Михайло Подоляк.

Також повідомлялося, що британський експерт пояснив, чому F-16 так довго передають Україні. За словами Шона Белла, росіяни цілеспрямовано вишукуватимуть F-16 у повітрі, щоб збити їх. До того ж є ризик того, що ці західні літаки можуть збити власну ППО, якій потрібно пристосуватися до операцій з новими винищувачами.

Більше того, у ЗСУ піде півроку лише на підготовку пілотів F-16, експерт розповів про суть проблеми. Винищувачі західного зразка не відіграють суттєвої ролі у контрнаступі, оскільки ЗСУ знадобиться занадто багато часу, щоб їх освоїти, пояснив Йоганнес Арльт.