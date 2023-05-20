Щоб не збили свої ППО: експерт розповів чому F-16 так довго передають Україні

За словами британського військового аналітика Шона Белла, росіяни цілеспрямовано вишукуватимуть F-16. Тому західні винищувачі мають бути належним чином інтегровані в українську систему ППО та пов'язані з ракетами земля-повітря.

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Британський військовий аналітик Шон Белл розповів, що винищувач F-16 Fighting Falcon має компактні багатоцільові можливості, тобто може вести повітряний бій із противником і діяти в режимі повітря-земля. Про це повідомлялося в ефірі Sky News.

"У ньому реалізована система управління fly-by-wire (FBW) [тобто все ручне управління, яке було присутнім у попередніх моделях, замінено електронним інтерфейсом]. Це система 9G [може витримувати дев'ятикратну силу гравітації], тобто дуже "швидкий" літак", — Відзначив Белл.

Перші зразки F-16 з'явилися у січні 1979-го, це досить старе повітряне судно, але його постійно модернізували.

Є гармата 20 мм, додаткові відсіки, куди можуть поміщатися паливні баки або озброєння класу повітря-земля. Це винищувач, що найбільше продається і експортується, навіть у країнах ЄС. У Бельгії, Данії та Норвегії загалом 125 таких винищувачів.

"Мені пощастило літати нідерландським F-16 кілька років тому. Надзвичайно потужний, але варто відзначити нідерландців, у них лише 24 таких літаки, зараз вони хочуть їх списати і, можливо, пізніше замінити на F-35", — сказав аналітик.

За його словами, ключовий поінт у тому, що американці — виробники цих літаків повинні надавати дозвіл іншим країнам на їх використання. І президент США Джо Байден дав зелене світло нарешті, тепер інші країни можуть розглянути можливість передачі цих літаків Україні.

Коли F-16 з'являться в Україні

"Президент Зеленський хоче їх прямо зараз. Але жорстока реальність така, що є низка перепон, які треба подолати. Одна з таких — підготовка, яка може зайняти місяці, якщо не роки. Тепер ЄС за допомогою досвідчених українських пілотів намагається з'ясувати, як швидко українці зможуть пройти підготовку: авіатренажери та власне політ тощо. За оцінками, на все піде чотири місяці. Вони взяли десять пілотів, щоб подивитися, наскільки стиснутою може бути ця підготовка. Але, як би там не було, цього року ми не побачимо F-16 в українському небі", — пояснив Белл.

Кабіна F-16

Ще одна складність у тому, що країни не закуповують ці літаки у більшій кількості, ніж їм потрібно.

Одне з рішень взяти від кожної країни по одному, але вони всі різні, різних років випуску, з різними технічними блоками, радарами та ін. До того ж, пілотам доведеться щоразу пересідати на різні моделі літаків.

Норвезький F-16 у небі над Балканами

Росіяни атакуватимуть F-16

Коли F-16 з'являться в Україні, росіяни намагатимуться їх збивати.

"Вони цілеспрямовано вишукуватимуть їх, тому F-16 мають бути інтегровані в українську систему ППО, пов'язані з ракетами земля-повітря. До того ж, потрібно ще й стежити за тим, щоб F-16 не збили власні системи, оскільки для українських систем ППО незвично працюватиме з цими літаками, і так, іноді збиваєш і власні літаки", — пояснив Белл.

Незважаючи на те, що цього року Україна не отримає F-16, все ж таки Захід вирішив передати F-16 Україні і це надзвичайно важливо, оскільки українське керівництво просило про це з минулого року, зазначив аналітик.

Володимир Зеленський на зустрічі з британським прем'єром Ріші Сунаком на саміті G7 у Хіросімі

"До недавніх пір вони дуже вагалися, ще рік тому президенту Зеленському не довіряли високотехнологічні західні озброєння. За останній рік почали надавати дедалі більше далекобійної зброї. І Зеленський з упевненістю каже, що за цей час вони багато чому навчилися і минулі помилки вже не повторюють. Недостатньо просто відкрити двері та чекати", — зазначив експерт.

Він також сказав, що російське керівництво робить ставку на затяжну війну, тому Україні потрібна довгострокова підтримка – 5, 10, 15 років. І тоді це стане проблемою для Путіна.

Нагадаємо, що ЗСУ буде потрібно півроку для підготовки пілотів F-16: експерт розповів про проблему.

Також повідомлялося, що в адміністрації Байдена розповіли, чому Вашингтон більше не виступає проти передачі Україні F-16.