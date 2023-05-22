Чтобы не стать "южным Калининградом": Молдова усиливает попытки вступить в ЕС, — Politico

По словам сотрудника Атлантического совета Арнольда Дюпюи, Молдова оказалась на пересечении интересов Кремля — и хотят они того, или нет, они отчасти вовлечены в конфликт в Украине. Кремль пытается установить дружеский для себя режим, чтобы атаковать украинцев с фланга.

На фоне возможного пророссийского переворота руководство Молдовы наращивает наращивает усилия, направленные на вступление страны в Евросоюз. Об этом сообщает Politico.

Позиция официального Кишинева состоит в том, чтобы переговоры о вступлении в ЕС начались как можно скорее, несмотря на то, что на территории сепаратистского региона Приднестровья расположена военная база РФ.

В минувшее воскресенье десятки тысяч жителей вышли на центральную площадь столицы с плакатами в поддержку вступления в Евросоюз и исторического разрыва с Москвой. Из-за развязанной в Украине войны, правительство небольшой восточноевропейской страны провело совещание с тем, чтобы преодолеть внутренние разногласия и подтолкнуть руководство ЕС к началу переговоров о присоединении к блоку. Около года тому назад Молдова получила статус кандидата в ЕС.

Вступление в Евросоюз официальный Кишинев рассматривает как наиболее предпочтительный способ защиты своей демократии и государственных институтов. Такое заявление сделала президент страны Майя Санду во время недавних демонстраций ее сторонники шли маршем по улицам столицы.

В своем заявлении Санду также призвала ЕС начать переговоры по вступлению Молдовы в ЕС до конца года.

"У нас сейчас достаточно поддержки, чтобы двигаться вперед",— сказала она.

Вместе с тем проходила массовая акция на фоне сообщений о том, что Кремль предпринимает усилия, чтобы удержать бывшую советскую республику в своей орбите.

"Южный Калининград"

"Несмотря на предыдущие усилия по сохранению нейтралитета, Молдова оказалась на пересечении интересов Кремля — хотят они того, или нет, они отчасти вовлечены в конфликт в Украине", — заявил Арнольд Дюпюи, представляющий Атлантический совет.

Кремль предпринимает попытки превратить Молдову в "южный Калининград" за счет установления дружеского себе режима, который бы позволил вести атаки на Украину с фланга, отметил сотрудник исследовательского центра.

"Но эти попытки были не столь эффективными, как надеялись в Кремле", — пояснил он, добавив, что власти страны обращаются за защитой к ЕС и НАТО.

Напомним, что депутат в Молдове резко высказался о коллегах из парламента, которые "целуют российский сапог".

Также сообщалось, что экс-президент РФ Дмитрий Медведев прокомментировал запрет Путину въезжать в Молдову словами: "Страны такой уже нет".