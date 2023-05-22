Создание "элитного" отряда авиации "Шторм" – сведение неудачи РФ в небе, – разведка Британии

Вероятно, в подразделение войдут бомбардировщики Су-24, истребители-бомбардировщики Су-35 и эскадрилья ударных вертолетов. Летчикам предлагают высокие зарплаты.

Вероятно, РФ создает новую "элитную" ударную авиационную группировку под названием "Шторм" для атак против Украины. Об этом сообщается в отчете британской разведки 22 мая.

Новое подразделение должно будет иметь на вооружении по меньшей мере одну эскадрилью бомбардировщиков Су-24 и истребителей-бомбардировщиков Су-35, а также эскадрилья ударных вертолетов. В одну эскадрилью входит от 12 до 18 машин. В британской разведке отмечают, что комбинация разных самолетов и вертолетов является свидетельством того, что первоочередной задачей для "Шторма" будут наземные атаки.

Также в разведке со ссылкой на российские СМИ, "заслуживающие доверия" пишут, что Минобороны РФ хочет привлечь высококвалифицированных и мотивированных летчиков. Для этого они предлагают высокую зарплату и хотят вернуть на службу авиаторов на пенсии.

Отчет британской разведки 22 мая Фото: Минобороны Великобритании

В британской разведке подводят итоги, что создание отряда подчеркивает то, как РФ оценивает свои регулярные Воздушно-космические силы — они не выполнили свою основную функцию по нанесению авиаударов по украинским линиям.

Напомним, 16 мая СМИ сообщали о планах РФ создать элитную ударную авиагруппу "Шторм" для атак Украины. Однако эксперты отмечают, что воплотить эту идею в жизнь будет непросто.

21 мая в ВСУ сообщили об успешном ударе по штабу российских войск в оккупированном Бердянске. Данные по поводу потерь врага уточняются.