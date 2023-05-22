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Обстрел Днепра: ВС РФ нанесли удар по спасательной части, – ГСЧС (фото, видео)

Фото: ГСЧС | Последствия обстрела Днепра 22 мая

В результате обстрела разрушены 3 здания и уничтожено более 20-ти единиц техники. Более того, как отмечают в ГСЧС, один спасатель получил ранения.

Ночью в понедельник, 22 мая, российские оккупанты обстреляли аварийно-спасательную часть в Днепре. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Ночью 22 мая враг коварно обстрелял аварийно-спасательную часть, говорится в публикации. В результате обстрела разрушены 3 здания, уничтожено более 20-ти единиц техники. Кроме того, пострадал один спасатель.

"Уничтожать подразделения ГСЧС – это грубое нарушение норм Женевской конвенции. Это нарушение всех норм Международного права и обычной человеческой морали!", – заявил глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук.

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Обстрел Днепра ночью 22 мая

СМИ сообщали, что по неподтвержденным данным, оккупанты атаковали 20 целей на территории города. Были запущены ракеты Х-22, баллистические ракеты Искандер-К, -М, иранские дроны-камикадзе "шахед", а также, возможно, С-400.

По информации главы местной областной военной администрации Сергея Лысака, защитники из воздушного командования "Восток" сбили 15 беспилотников и 4 крылатые ракеты, но есть и "прилеты".

В Днепровском районе был ранен 27-летний мужчина, он находится в больнице в состоянии средней тяжести. Всего в результате массированной атаки пострадали восемь человек. Женщины 52 и 70 лет находятся в больнице.

Напомним, ранее сообщалось, что ночью 22 мая журналисты во время воздушной тревоги в Днепре насчитали около 40 взрывов. Мэр города Борис Филатов призвал жителей не снимать "прилеты" и не выкладывать в сеть.

В этот же день глава Днепропетровской ОВА рассказал о последствиях ночного обстрела областного центра. По его словам, повреждения получили 25 частных машин и 2 автобуса, а в Днепре снаряд угодил в частное предприятие — сильно повреждены 3 здания. В Илларионовской общине Синельниковского района упал дрон, там нашли также обломки ракеты.