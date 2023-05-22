F-16 для Украины: CNN озвучил сложности, с которыми столкнутся украинские военные

На Западе есть свободные самолеты F-16, которые можно передать Украине. Однако воздушным силам нужно наладить инфраструктуру, научить не только летчиков, но и персонал для обслуживания.

Последнюю неделю вопрос поставок Украине американских истребителей F-16 значительно продвинулся, однако когда Воздушные силы получат современные самолеты, будет еще много вызовов. Об этом сообщает CNN.

Великобритания и Нидерланды заявили, что создадут международную коалицию по поставке истребителей F-16 для улучшения защиты от российских воздушных атак. Однако аналитики предупреждают, что самолеты не панацея и имеют уязвимости, о которых хорошо известно Кремлю.

Согласно справочнику Flight Global, в строю есть почти 2200 истребителей F-16, что составляет около 15% мирового флота боевых самолетов. Скорее всего, Украина получит не самые новые версии F-16, а в версии MLU — это модернизация среднего срока службы.

Какие проблемы могут быть с поставкой F-16?

В издании отмечают, что избыток F-16 на западе Европы есть, однако необходимо иметь отлаженную систему материально-технического обеспечения. Кроме этого, нужно иметь большое количество запчастей. И если летчиков можно научить за три месяца, то обучение технического персонала может длиться дольше, в зависимости от желаемого уровня квалификации.

По данным Исследовательской службы Конгресса (CRS), на один час полета самолета требуется 16 часов обслуживания.

Научный сотрудник Института Гриффита в Азии и экс-офицер Королевских ВВС Австралии Питера Лейтона, обучение украинских летчиков зависит от целей, которые перед ними ставятся. Если нужно только сбивать ракеты в небе, то это потребует меньше времени, а если нужно будет проводить сложные операции с нанесением ударов по российским силам, то это будет гораздо дольше.

Еще одним вызовом для Воздушных сил является размещение самолетов в Украине. Необходимо улучшить аэродромные полосы, так как F-16 требовательны к качеству покрытия. РФ может заметить изменения на украинских аэродромах, что может вызвать целенаправленные атаки ВС РФ.

Также Украине нужно иметь большой арсенал вооружения, а одна ракета AMRAAM класса "воздух-воздух" стоит около 1,2 млн. долларов. А на ее изготовление уходит 2 года. Поэтому Штаты рискуют исчерпать собственные запасы из-за продолжительности войны.

Напомним, 22 мая Жозеп Боррель заявил, что украинские летчики уже начали обучение на истребителях F-16.

21 мая СМИ писали, что Запад проверяет реакцию Кремля на истребителях F-16 для ВС ВСУ.