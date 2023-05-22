"Выиграли время для определенных действий": в МО и ГУР рассказали о ситуации в Бахмуте

По словам представителя украинской военной разведки, то что владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о взятии города — плохие новости для Минобороны и Генштаба РФ.

Силы обороны Украины ведут борьбу за господствующие высоты на флангах Бахмута Донецкой области. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале.

По словам Маляр, ситуация в Бахмуте не изменилась со вчерашнего дня — украинские защитники продолжают удерживать район "Самолет" и частный сектор.

Вместе с тем оккупационные войска России проводят зачистку в районах города, взятых им под контроль. Сообщается, что агрессор стягивает дополнительные силы и средства на этот участок фронта.

По словам замминистра обороны, украинские бойцы за время обороны Бахмута смогли существенно снизить наступательный потенциал врага.

"Оборона Бахмута свои военные задачи выполняет. Наступательный потенциал врага существенно снижен, врагу нанесены огромные потери, мы выиграли время для определенных действий, о которых можно будет рассказать позже", — написала Маляр.

ВС РФ стягивают резервы в Бахмут, — ГУР

Как рассказал в эфире телемарафона 22 мая представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, россияне стягивают дополнительные резервы в Бахмут, однако качество этих подразделений оставляет желать лучшего.

"Понимая разные сценарии, Минобороны и Генштаб РФ готовят резервы. Если говорить об уровне подготовки этих резервов — они давно уже не отвечают стандартам самой же российской армии. Но количественно они могут перебрасывать дополнительные резервы. Они понимают, что если они перебрасывают их под Бахмут, это значит, что они не появятся другой линии фронта,", — пояснил Юсов.

Также представитель ГУР отметил, что сам факт того, что о "взятии" Бахмута сообщил владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин говорит о том, что в РФ продолжается конфликт между главарем наемников, Минобороны России и Генштабом.

"То, что эту новость оглашает Пригожин — для официальных структур Министерства обороны не факт, что это хорошие известия", — рассказал Юсов.

Пригожин заявил о взятии Бахмута — в ВСУ опровергли

Владелец российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин 20 мая заявил, что его наемники взяли последнюю позицию Сил обороны Украины в Бахмуте Донецкой области.

В Минобороны Украины и ВСУ опровергли эту информацию. Так, заместитель министра обороны Анна Маляр что в городе продолжаются тяжелые бои и опровергла информацию о взятии района "Самолет" российскими наемниками. Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый отметил, что враг делает информационные "вбросы" из-за того, что в течении девяти с половиной месяцев не мог взять населенный пункт и понес огромные потери в живой силе.

Также 20 мая в ВСУ допустили, что Силы обороны Украины могут покинуть Бахмут из соображений безопасности.

Аналитики Института изучения войны в своем отчете от 21 мая предположили, что ЧВК "Вагнер" вряд ли сможет наступать дальше Бахмута. Силы наемников уменьшаются.

21 мая Зеленский прокомментировал ситуацию в Бахмуте. Украинский президент опроверг потерю города.

22 мая СМИ писали, что пока позиции украинских Сил обороны сократились до небольших плацдармов в разрушенном Бахмуте, есть достижения в продвижении на флангах. Конечная цель командования — взять в окружение город.