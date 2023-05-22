"Создают полосу безопасности": в ГУР впервые прокомментировали события в Белгородской области

По словам спикера Андрея Юсова, граждане РФ проводят операцию по защите гражданского населения Украины.

Граждане Российской Федерации в составе легиона "Свобода России" и "РДК" проводят операцию на территории Белгородской области. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии для "Суспільного".

На территории Белгородской области российские граждане делают операцию по созданию "полосы безопасности", чтобы защитить гражданских украинцев. Юсов подчеркнул, что операцию проводят исключительно граждане России.

В РФ официально заявляют о том, что на территорию Гайворонского округа зашла "ДРГ" украинской армии. Поэтому ФСБ, пограничники и другие силовые подразделения РФ "принимают меры". "Свобода России" и "РДК" около 14:00 заявили об "освобождении" Козинки в Белгородской области, а также о продвижении в населенный пункт Гайворон.

Карта Белгородской области — где происходят боевые действия

На карте Белгородской области можно увидеть, что основные события происходят недалеко от российско-украинской границы.

Карта Белгородской области с боевыми действиями Фото: deepstatemap.live

Кроме этого, бойцы "Свободы России" сообщили о начале боев за Грайворон, потому что Гору-Подол они прошли.

Напомним, 22 мая бойцы "Свободы России" подняли оппозиционные флаги над "освобожденными городами" РФ.

Кроме этого, РосСМИ сообщили о "бое с ДРГ" на границе РФ с Украиной. Также есть информация о применении военной техники в Белгородской области.