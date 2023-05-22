"Разногласий нет": ГУР МО подтвердило заявление Байдена о российских потерях в Бахмуте

По словам представителя ГУР МО, потери России под Бахмутом колоссальны, что не соответствует ни поставленным целям, ни полученным результатам.

Главное управление разведки подтвердило слова президента США Джо Байдена, заявившего, что потери Российской Федерации в Бахмуте составили более 100 тыс. человек. Об этом сообщил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Ну здесь никаких разногласий нет", – сказал он.

По словам Юсова, есть только вопросы разницы того, как подаются данные. В одном варианте общие потери подают вместе с убитыми и ранеными. В другом случае, уничтоженных и раненых учитывают отдельно.

Также может быть разница в периоде, за который представляются эти данные.

"В целом обычно происходит постоянный обмен информацией между Украиной и нашими партнерами, и между этими данными никаких разногласий нет. Потери российские под Бахмутом действительно колоссальны. Они совершенно не отвечают ни поставленным целям, ни полученным результатам", – подытожил представитель ГУР.

Напомним, 22 мая и.о. командира 3-й ОШБр, майор Родион Кудряшов рассказал, что 72-я бригада регулярных войск Российской Федерации в Бахмуте лишилась физически двух рот – более 100 человек "двухсотыми" и более чем 100 человек "трехсотыми".

19 мая министр обороны Алексей Резников заявил, что оккупационные войска под Бахмутом теряют по батальону в день. При этом общее количество потерь врага на Бахмутском направлении составляет до 70 тысяч убитыми и ранеными.