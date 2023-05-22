50 за 1 месяц: на деоккупированных территориях трех областей найдены новые тела (фото)

По информации Олега Котенко, поисковые службы продолжают поиски локаций вероятных захоронений на деоккупированных территориях Украины. Уполномоченный призвал украинцев сообщать о таких местах на горячую линию.

За минувший месяц на деоккупированнных территориях Луганской, Харьковской и Донецкой областей были обнаружены тела 50 пропавших без вести украинцев. Об этом сообщает уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести, Олег Котенко.

Котенко предоставил экслюзивные фотографии, переданные, по его словам, командиром поисковых групп в Донецкой, Луганской и Харьковской областях Алексеем Юковым.

На фотографиях изображена работа поисковых служб на деоккупированных территориях при отработке локаций вероятных захоронений.

"Только за прошлый месяц поисковикам удалось завершить поиск и поднять пятьдесят тел", — отметил Олег Котенко.

Котенко призвал всех украинцев, которым может быть что-либо известно о местах возможных захоронений обращаться на горячие линии Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести.

Напомним, 4 мая сотрудники правоохранительных органов обнаружили место захоронения людей, погибших в период российской оккупации на территории Николаевской области в городе Снигиревка.

В мае прошлого года, спутниковые снимки зафиксировали рост и расширение территорий братских могил вокруг оккупированного российскими военными Мариуполя.

Также в конце апреля 2022 года украинские правоохранители обнаружили новое массовое захоронение на территории Киевской области, в которое российские военные поместили тела 900 человек.