Под Киевом нашли новую братскую могилу с телами 900 человек, — Зеленский (видео)

Президент Украины признал, что для установления общего числа погибших в ходе военной агрессии РФ потребуется следствие и новая перепись населения.

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Украинские правоохранители нашли новое массовое захоронение на территории Киевской области, в которое российские военные поместили тела 900 человек. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в ходе общения с представителями польских СМИ в пятницу, 29 апреля.

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По словам главы государства, международные институции, ответственные за расследование военных преступлений, действуют медленно и иногда сложности возникают в связи с неимением тех или иных доказательств, несмотря на наличие свидетелей. В частности, Зеленский упомянул передвижные крематории, которые оккупанты используют для сжигания тел мирных жителей.

"Но тем не менее, они (следователи – ред.) ищут и находят. Представьте себе, было столько убитых, что, несмотря на то, что они сожгли (часть трупов в крематориях – ред.), снова нашли могилу 900 человек в Киевской области. 900 человек!" — сказал Зеленский.

Также глава государства добавил, что точное число погибших в ходе российской агрессии назвать пока невозможно — "будет следствие, будет потом перепись населения, надо же найти всех этих людей".

Кроме этого Зеленский указал, что для Украины важно международное признание того факта, что российские войска совершают многочисленные военные преступления в ходе боевых действий.

В комментарии "Суспільному" пресс-секретарь полиции Киевской области Ирина Прянишникова заявила, что у ведомства нет информации о братской могиле с 900 телами гражданских лиц. Представитель правоохранителей допустила, что президент оговорился или имел в виду общую статистику по погибшим.

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии "Украинской правде" уточнил, что 29 апреля правоохранители действительно нашли очередное массовое захоронение в Киевской области, однако президент, говоря о 900 погибших, имел в виду общее количество найденных возле этого места жертв.

Напомним, недавно в селе Шевченково в ходе осмотра территории одного из подвалов правоохранители обнаружили тела шести застреленных российскими военными людей.

Также мы писали о том, как журналисты обнаружили на спутниковых снимках 300-метровую братскую могилу возле Мариуполя.