Під Києвом знайшли нову братську могилу з тілами 900 людей, — Зеленський (відео)

Президент України визнав, що для встановлення загальної кількості загиблих під час військової агресії РФ знадобиться слідство та новий перепис населення.

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Українські правоохоронці знайшли нове масове поховання на території Київської області, в яке російські військові помістили тіла 900 людей. Про це президент України Володимир Зеленський розповів під час спілкування із представниками польських ЗМІ у п'ятницю, 29 квітня.

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За словами глави держави, міжнародні інституції, відповідальні за розслідування військових злочинів, діють повільно й іноді складнощі виникають у зв'язку з відсутністю тих чи інших доказів, незважаючи на наявність свідків. Зокрема, Зеленський згадав пересувні крематорії, які окупанти використовують для спалювання тіл мирних жителів.

Проте, вони (слідчі — ред.) шукають і знаходять. Уявіть собі, було стільки вбитих, що, незважаючи на те, що вони спалили (частина трупів у крематоріях — ред.), знову знайшли могилу 900 людей на Київщині. області. 900 осіб!" — сказав Зеленський.

Також глава держави додав, що точну кількість загиблих під час російської агресії назвати поки неможливо — "буде слідство, буде потім перепис населення, треба знайти всіх цих людей".

Крім цього Зеленський зазначив, що для України важливим є міжнародне визнання того факту, що російські війська скоюють численні військові злочини під час бойових дій.

У коментарі "Суспільному" прессекретарка поліції Київської області Ірина Прянішнікова заявила, що у відомства немає інформації про братську могилу з 900 тілами цивільних осіб. Представниця правоохоронців припустила, що президент обмовився або мав на увазі загальну статистику щодо загиблих.

Прессекретар президента Сергій Никифоров у коментарі "Українській правді" уточнив, що 20 квітня правоохоронці справді знайшли чергове масове захоронення у Київській області, проте президент, говорячи про 900 загиблих, мав на увазі загальні кількість знайдених біля цього місця жертв.

Нагадаємо, нещодавно у селі Шевченкове під час огляду території одного із підвалів правоохоронці виявили тіла шести застрелених російськими військовими людей.

Також ми писали про те, як журналісти виявили на супутникових знімках 300-метрову братську могилу біля Маріуполя.