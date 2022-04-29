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Під Києвом знайшли нову братську могилу з тілами 900 людей, — Зеленський (відео)

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Фото: Flickr | На Київщині знайшли нове масове поховання

Президент України визнав, що для встановлення загальної кількості загиблих під час військової агресії РФ знадобиться слідство та новий перепис населення.

Українські правоохоронці знайшли нове масове поховання на території Київської області, в яке російські військові помістили тіла 900 людей. Про це президент України Володимир Зеленський розповів під час спілкування із представниками польських ЗМІ у п'ятницю, 29 квітня.

За словами глави держави, міжнародні інституції, відповідальні за розслідування військових злочинів, діють повільно й іноді складнощі виникають у зв'язку з відсутністю тих чи інших доказів, незважаючи на наявність свідків. Зокрема, Зеленський згадав пересувні крематорії, які окупанти використовують для спалювання тіл мирних жителів.

Проте, вони (слідчі — ред.) шукають і знаходять. Уявіть собі, було стільки вбитих, що, незважаючи на те, що вони спалили (частина трупів у крематоріях — ред.), знову знайшли могилу 900 людей на Київщині. області. 900 осіб!" — сказав Зеленський.

Також глава держави додав, що точну кількість загиблих під час російської агресії назвати поки неможливо — "буде слідство, буде потім перепис населення, треба знайти всіх цих людей".

Крім цього Зеленський зазначив, що для України важливим є міжнародне визнання того факту, що російські війська скоюють численні військові злочини під час бойових дій.

У коментарі "Суспільному" прессекретарка поліції Київської області Ірина Прянішнікова заявила, що у відомства немає інформації про братську могилу з 900 тілами цивільних осіб. Представниця правоохоронців припустила, що президент обмовився або мав на увазі загальну статистику щодо загиблих.

Прессекретар президента Сергій Никифоров у коментарі "Українській правді" уточнив, що 20 квітня правоохоронці справді знайшли чергове масове захоронення у Київській області, проте президент, говорячи про 900 загиблих, мав на увазі загальні кількість знайдених біля цього місця жертв.

Нагадаємо, нещодавно у селі Шевченкове під час огляду території одного із підвалів правоохоронці виявили тіла шести застрелених російськими військовими людей.

Також ми писали про те, як журналісти виявили на супутникових знімках 300-метрову братську могилу біля Маріуполя.