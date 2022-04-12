Знайшли у підвалі. На Київщині виявили тіла шістьох розстріляних (фото 18+)

Поліція розслідує масове вбивство у селі Шевченкове Київської області.

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У селі Шевченкове Броварського району Київської області військовослужбовці збройних сил Російської Федерації під час окупації вбивали мирне населення, повідомляє Офіс генпрокурора. Під час огляду території у підвалі на території одного з приватних будинків виявлено тіла шести осіб із вогнепальними пораненнями.

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[ + – ] Розстріляних знайшли у підвалі приватного будинку Фото: Офіс генпрокурора [ + – ] Виявлено тіла шести людей Фото: Офіс генпрокурора

За даними відомства, Броварська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво з кримінального провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни (ст. 438 КК України). Проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчим Броварського райвідділу поліції.

Нагадаємо, 7 квітня у звільненому від російських військ Гостомелі Київської області у гаражі знайшли тіла 11 убитих мирних жителів. За словами місцевих жителів, убиті стали жертвами російських снайперів, які так "тренувались". Потім трупи розстріляних скинули в підвал.

Раніше Фокус повідомляв, що 6 березня українська розвідка розповіла, що російська армія застосовувала весь арсенал зброї для геноциду українців у Київській області. У розбитій військовій техніці росіян знайшли документи з переліком зброї: автомати, кулемети, снайперські гвинтівки, всього 130 найменувань.

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба розповів, що після побаченого у Бучі, Гостомелі й Ірпені, Бородянка — найгірше, що доводилося бачити. За його словами, після місяця окупації селище повністю стерте із Землі. Під завалами залишаються люди, проте поки що невідома їхня кількість.