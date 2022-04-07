"Снайпери РФ тренувалися": в Гостомелі в гаражі виявили тіла 11 людей (відео)

Місто розташоване за 3 кілометри від Бучі, де також відбувалися масові вбивства людей російською армією.

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У звільненому від російських військ Гостомелі Київської області в гаражі виявили тіла 11 убитих мирних жителів. Місто розташоване за 3 кілометри від Бучі, де також відбувалися масові вбивства військовими РФ людей під час окупації. Про це повідомив колишній Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у Telegram.

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Місцеві жителі стверджують, що російські військові тренувалися розстрілювати людей. Потім трупи вбитих перенесли в підвал.

"Сьогодні в Гостомелі, біля Бучі, в одному з гаражів на вулиці Святопокровській поліція виявила 11 убитих цивільних... Місцеві жителі кажуть, снайпери орчі тренувалися, розстрілюючи людей, а потім стягли вбитих у гараж", — написав Аваков.

Нагадаємо, 6 березня українська розвідка розповіла, що російська армія використовувала весь арсенал зброї для геноциду українців під Києвом. У розбитій військовій техніці росіян було знайдено документи з переліком зброї: автомати, кулемети, снайперські гвинтівки, всього 130 найменувань.

Голова Київської ОВ Олексій Кулеба розповів, що після побаченого в Бучі, Гостомелі й Ірпені Бородянка — найгірше, що доводилося бачити. За його словами, після місяця окупації селище повністю стерте з лиця Землі. Під завалами залишаються люди, проте поки що невідома їхня кількість.