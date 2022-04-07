"Снайперы РФ тренировались": в Гостомеле в гараже обнаружили тела 11 человек (видео)

Город находится в 3 километрах от Бучи, где также происходили массовые убийства людей российской армией.

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В освобожденном от российских войск Гостомеле Киевской области в гараже обнаружили тела 11 убитых мирных жителей. Город находиться в 3 километрах от Бучи, где также происходили массовые убийства военными РФ людей во время оккупации. Об этом сообщил бывший Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в Telegram.

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Местные жители утверждают, что российские военные тренировались расстреливать людей. Затем трупы убитых перенесли в подвал.

"Сегодня в Гостомеле, возле Бучи, в одном из гаражей на улице Святопокровской, полиция обнаружила 11 убитых гражданских… Местные жители говорят, снайперы орчьи тренировались, расстреливая людей, а потом стащили убитых в гараж", — написал Аваков.

Напомним, 6 марта украинская разведка рассказала, что российская армия применяла весь арсенал оружия для геноцида украинцев под Киевом. В разбитой военной техники россиян были найдены документы с перечнем оружия: автоматы, пулеметы, снайперские винтовки, всего 130 наименований.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба рассказал, что после увиденного в Буче, Гостомеле и Ирпеня Бородянка — худшее, что приходилось видеть. По его слова, после месяца оккупации поселок полностью стерт с лица Земли. Под завалами остаются люди, однако пока что неизвестно их количество.