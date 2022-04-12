Нашли в подвале. В Киевской области обнаружили тела шестерых расстрелянных (фото 18+)

Полиция расследует массовое убийство в селе Шевченково Киевской области

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В селе Шевченково Броварского района Киевской области военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации во время оккупации убивали мирное население, сообщает Офис генпрокурора. В ходе осмотра территории в подвале на территории одного из частных домов обнаружены тела шести человек с огнестрельными ранениями.

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[ + – ] Расстрелянных нашли в подвале частного дома Фото: Офис генпрокурора [ + – ] Обнаружены тела шести человек Фото: Офис генпрокурора

По данным ведомства, Броварская окружная прокуратура осуществляет процессуальное руководство по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины). Проведение досудебного расследования в уголовном производстве поручено следователям Броварского райотдела полиции.

Напомним, 7 апреля в освобожденном от российских войск Гостомеле Киевской области в гараже обнаружили тела 11 убитых мирных жителей. По словам местных жителей, убитые стали жертвами российских снайперов, которые таким образом "тренировались". Затем трупы расстрелянных сбросили в подвал.

Ранее Фокус сообщал, что, 6 марта украинская разведка рассказала, что российская армия применяла весь арсенал оружия для геноцида украинцев в Киевской области. В разбитой военной технике россиян были найдены документы с перечнем оружия: автоматы, пулеметы, снайперские винтовки, всего 130 наименований.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба рассказал, что после увиденного в Буче, Гостомеле и Ирпеня Бородянка — худшее, что приходилось видеть. По его слова, после месяца оккупации поселок полностью стерт с лица Земли. Под завалами остаются люди, однако пока что неизвестно их количество.