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Военный Фокус Российско-украинская война

Неопознанные тела: в Николаевской области нашли останки людей, умерших во время оккупации (фото)

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Фото: Офис генпрокурора | Правоохранители обнаружили захоронение тел

С целью установить личности погибших украинцев, правоохранители отправили неопознанные тела в Николаевское областное бюро судебно-медицинской экспертизы.

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На деоккупированной территории Николаевской области в городе Снигиревка сотрудники правоохранительных органов обнаружили место захоронения людей, погибших в период российской оккупации. Об этом 4 мая сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"При процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры продолжаются следственно-оперативные мероприятия по выявлению и документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил России, на территории Николаевской области" — отмечает ведомство.

Так по информации Офиса генпрокурора, в городе Снигиревка Баштанского района обнаружили тела 63-летней женщины и 42-летнего мужчины, а также останки тел неопознанных погибших украинцев.

захоронение, могила, тело, тело в николаевской области, поиск тел, оккупация николаевской области, прокуратура Fullscreen
захоронение, могила, тело, тело в николаевской области, поиск тел, оккупация николаевской области, прокуратура Fullscreen
захоронение, могила, тело, тело в николаевской области, поиск тел, оккупация николаевской области, прокуратура Fullscreen
захоронение, могила, тело, тело в николаевской области, поиск тел, оккупация николаевской области, прокуратура
захоронение, могила, тело, тело в николаевской области, поиск тел, оккупация николаевской области, прокуратура
захоронение, могила, тело, тело в николаевской области, поиск тел, оккупация николаевской области, прокуратура

"Найденные тела направили в Николаевское областное бюро судебно-медицинской экспертизы для исследования. Следователи устанавливают обстоятельства, свидетелей и очевидцев преступления", — сообщает ведомство.

В прокуратуре указали, что досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины) продолжается.

Напомним, в мае 2022 года, спутниковые снимки зафиксировали рост и расширение территорий братских могил вокруг оккупированного войсками РФ Мариуполя.

В конце апреля прошлого года украинские правоохранители нашли новое массовое захоронение на территории Киевской области, в которое российские военные поместили тела 900 человек.