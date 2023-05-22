"Украина приветствует": в ГУР подтвердили "тесное сотрудничество" с легионом "Свобода России" и "РДК"

Представитель разведки Андрей Черняк объяснил, что ответственность за происходящее в Белгородской области лежит на российских силах сопротивления. Он предположил, что "вооруженные выступления" на территории страны-агрессорки будут продолжаться.

Операция легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса" в Белгородской области РФ является следствием агрессивной политики Владимира Путина и войны, развязанной на территории Украины. Об этом известно из комментария представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Черняка журналистам "Интерфакс-Украина", опубликованного 22 мая.

"Ответственность за события взяли на себя граждане России из "РДК" и легиона "Свобода России". Украина приветствует решительные действия оппозиционной к преступному агрессивному путинскому режиму силы", — заявил он.

Представитель ГУР МО подчеркнул, что "вооруженные выступления" и акции протеста со стороны российских сил сопротивления "приобретают признаки тенденции". По его мнению, это свидетельствует о том, что процесс демилитаризации РФ будет продолжаться и дальше.

"Мы подтверждаем, что легион "Свобода России" и "РДК" тесно сотрудничают и взаимодействуют с ГУР Минобороны Украины", — сказал Черняк.

Напомним, 22 мая российские медиа сообщили о взрывах и боях на границе с Украиной. В Белгородской области заявили о якобы атаке ВСУ и отсутствии жертв.

Спикер ГУР МО Андрей Юсов прокомментировал события в Белгородской области РФ. По его словам, россияне создают "полосу безопасности" для защиты мирных граждан Украины.

По данным росСМИ, стрельба была слышна в городе Грайворон, а также селах Дроновка и Козинка в Белгородской области. В легионе "Свобода России" заявили, что село Гора-Подол "пройдено".