Готовил взрыв на железной дороге: диверсанта РФ приговорили к пожизненному заключению (фото)

Мужчина оказался бывшии сотрудником уголовного розыска линейного подразделения расформированной милиции на Одесской железной дороге. После начала полномасштабного вторжения он был завербован представителем ГРУ для разведывательно-подрывной деятельности в регионе.

Диверсант российского Главного разведывательного управления, который готовил взрывы на Одесской железной дороге, был осужден к пожизненному заключению. Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале СБУ в понедельник, 22 мая.

В пресс-службе ведомства сообщили, что диверсанта задержали еще в октябре 2022 года.

Контрразведчики тогда изъяли у задержанного более трех килограммов тротила, противотанковую мину и взрыватели.

По данным следствия, вражеским приспешником оказался бывший сотрудник уголовного розыска линейного подразделения расформированной милиции на Одесской железной дороге. После начала полномасштабного вторжения он был завербован представителем ГРУ для разведывательно-подрывной деятельности в регионе.

Приспешник оккупантов часто менял внешность и использовал поддельные документы Фото: СБУ

Мужчина собирал информацию о перевозке военной техники, вооружения, боеприпасов и горюче-смазочных материалов на отдельных участках Одесской железной дороги.

До того как его задержали украинские контрразведчики, приспешник оккупантов успел установить вблизи железнодорожного пути в пригороде Одессы две дистанционные фотоловушки. Эти специальные устройства позволяли ему отслеживать перемещение подвижного состава.

Для того чтобы собирать информацию о подвижном составе, агент ГРУ использовал фотоловушки Фото: СБУ

Для конспирации российский агент постоянно менял внешность и каналы связи со своим российским куратором. Также он использовал документы, оформленные на подставных лиц, в частности, паспорт гражданина Украины.

У российского шпиона изъяли взрывчатку, которой он хотел подорвать Одесскую железную дорогу Фото: СБУ

По решению суда российский шпион проведет остаток жизни в местах лишения свободы.

Напомним, в мае 2023 года стало известно, что ФБР обезвредило ведущую шпионскую программу РФ. По данным американского ведомства, вредоносное ПО Snake является главным инструментом шпионажа российских спецслужб.

А в апреле 2023 года СМИ написали о том, что десятки российских дипломатов в Северной Европе были шпионами. Около 40 кадровых офицеров ГРУ Генштаба ВС РФ и работники ФСБ собирали данные о военных объектах, робототехнике и киберугрозах. Шпионы занимали должности советников посольств или помощников военных атташе, выяснили журналисты.