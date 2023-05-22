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Военный Фокус Российско-украинская война

Готовил взрыв на железной дороге: диверсанта РФ приговорили к пожизненному заключению (фото)

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Фото: СБУ | Контрразведчики задержали завербованного агента ГРУ

Мужчина оказался бывшии сотрудником уголовного розыска линейного подразделения расформированной милиции на Одесской железной дороге. После начала полномасштабного вторжения он был завербован представителем ГРУ для разведывательно-подрывной деятельности в регионе.

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Диверсант российского Главного разведывательного управления, который готовил взрывы на Одесской железной дороге, был осужден к пожизненному заключению. Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале СБУ в понедельник, 22 мая.

В пресс-службе ведомства сообщили, что диверсанта задержали еще в октябре 2022 года.

Контрразведчики тогда изъяли у задержанного более трех килограммов тротила, противотанковую мину и взрыватели.

По данным следствия, вражеским приспешником оказался бывший сотрудник уголовного розыска линейного подразделения расформированной милиции на Одесской железной дороге. После начала полномасштабного вторжения он был завербован представителем ГРУ для разведывательно-подрывной деятельности в регионе.

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Приспешник оккупантов часто менял внешность и использовал поддельные документы
Фото: СБУ

Мужчина собирал информацию о перевозке военной техники, вооружения, боеприпасов и горюче-смазочных материалов на отдельных участках Одесской железной дороги.

До того как его задержали украинские контрразведчики, приспешник оккупантов успел установить вблизи железнодорожного пути в пригороде Одессы две дистанционные фотоловушки. Эти специальные устройства позволяли ему отслеживать перемещение подвижного состава.

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Для того чтобы собирать информацию о подвижном составе, агент ГРУ использовал фотоловушки
Фото: СБУ

Для конспирации российский агент постоянно менял внешность и каналы связи со своим российским куратором. Также он использовал документы, оформленные на подставных лиц, в частности, паспорт гражданина Украины.

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У российского шпиона изъяли взрывчатку, которой он хотел подорвать Одесскую железную дорогу
Фото: СБУ

По решению суда российский шпион проведет остаток жизни в местах лишения свободы.

Напомним, в мае 2023 года стало известно, что ФБР обезвредило ведущую шпионскую программу РФ. По данным американского ведомства, вредоносное ПО Snake является главным инструментом шпионажа российских спецслужб.

А в апреле 2023 года СМИ написали о том, что десятки российских дипломатов в Северной Европе были шпионами. Около 40 кадровых офицеров ГРУ Генштаба ВС РФ и работники ФСБ собирали данные о военных объектах, робототехнике и киберугрозах. Шпионы занимали должности советников посольств или помощников военных атташе, выяснили журналисты.