Готував вибух на залізниці: диверсанта РФ засудили до довічного ув'язнення (фото)

Чоловік виявився колишнім співробітником карного розшуку лінійного підрозділу розформованої міліції на Одеській залізниці. Після початку повномасштабного вторгнення його завербували представники ГРУ для розвідувально-підривної діяльності в регіоні.

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Диверсанта російського Головного розвідувального управління, який готував вибухи на Одеській залізниці, було засуджено до довічного ув'язнення. Інформація про це з'явилася в офіційному телеграм-каналі СБУ у понеділок, 22 травня.

У пресслужбі відомства повідомили, що диверсанта затримали ще у жовтні 2022 року.

Контррозвідники тоді вилучили у затриманого понад три кілограми тротилу, протитанкову міну та підривники.

За даними слідства, ворожим диверсантом виявився колишній співробітник карного розшуку лінійного підрозділу розформованої міліції на Одеській залізниці. Після початку повномасштабного вторгнення його завербували представником ГРУ для розвідувально-підривної діяльності в регіоні.

Поплічник окупантів часто змінював зовнішність і використовував підроблені документи. Фото: СБУ

Чоловік збирав інформацію про перевезення військової техніки, озброєння, боєприпаси та паливно-мастильних матеріали на окремих ділянках Одеської залізниці.

До того, як його затримали українські контррозвідники, поплічник окупантів встиг встановити поблизу залізничної колії в передмісті Одеси дві дистанційні фотопастки. Ці спеціальні пристрої дозволяли йому відстежувати рух рухомого складу.

Для того щоб збирати інформацію про рухомий склад, агент ГРУ використав фотопастки Фото: СБУ

Для конспірації російський агент постійно змінював зовнішність та канали зв'язку зі своїм російським куратором. Також він використав документи, оформлені на підставних осіб, зокрема паспорт громадянина України.

У російського шпигуна вилучили вибухівку, якою він хотів підірвати Одеську залізницю Фото: СБУ

За рішенням суду російський шпигун проведе решту життя у місцях позбавлення волі.

Нагадаємо, у травні 2023 року стало відомо, що ФБР знешкодило провідну шпигунську програму РФ. За даними американського відомства, шкідливе програмне забезпечення Snake є головним інструментом шпигунства російських спецслужб.

А у квітні 2023 року ЗМІ написали про те, що десятки російських дипломатів у Північній Європі були шпигунами. Близько 40 кадрових офіцерів ГРУ Генштабу ЗС РФ і працівники ФСБ збирали дані про військові об'єкти, робототехніку та кіберзагрози. Шпигуни обіймали посади радників посольств чи помічників військових аташе, з'ясували журналісти.