Желтые повязки: житель Белгородской области рассказал о встрече с диверсантами (видео)

В медиа рассказали, что в России разыскивают два автомобиля. Водитель одной из них — 71-летний пенсионер, который пытался эвакуироваться и встретился с бойцами сил сопротивления.

Правоохранители разыскивают в Белгородской области РФ два автомобиля, которыми могут управлять диверсанты. Об этом сообщили 22 мая в российском медиа Baza.

В посте говорится о серебристом Geely и белом "Ока". Автомобиль Geely якобы был обстрелян и остановлен бойцами с желтыми повязками. Розыск двух машин авторам контента подтвердил источник в полиции.

"Что с водителем и пассажирами — неизвестно", — говорится в публикации о Geely.

Позже в Baza проинформировали, что автомобиль Geely не угоняли. Владелец машины заявил, что она стоит в гараже в селе Козинка в Белгородской области.

"Возможно, у разыскиваемого автомобиля другие номера или угонщики подменили номер", — предположили авторы контента.

Однако, как выяснилось, владелец Geely пережил встречу с диверсантами в Белгородской области. По данным Baza, 71-летний Николай хотел уехать вместе с супругой из села Козинка, ведь услышал взрывы.

По его словам, по дороге он встретил военных, один из которых якобы выстрелил в машину.

"Машина остановилась. Мужчины в военной форме разговаривали по-русски и не пустили Николая дальше", — передали авторы контента.

В СМИ отметили, что после инцидента мужчина вернулся домой и поставил Geely в гараж. В посте говорится, что в результате выстрела у автомобиля поврежден бензонасос.

Напомним, губернатор Белгородской области заявил о введении правового режима контртеррористической операции в регионе.

Тем временем бойцы "РДК" записали видео, в котором заявили о прорыве границы РФ и передали привет Владимиру Путину.