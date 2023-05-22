В Белгородской области продолжается "перемещение": большинство местных выехали, — губернатор (видео)

Вячеслав Гладков назвал ситуацию в Грайворонском округе региона "крайне напряженной". По его данным, в результате диверсии ранены восемь человек.

В Белгородской области в результате операции сил сопротивления получили ранения восемь человек. Об этом сообщил во время трансляции в соцсетях губернатор региона Вячеслав Гладков 22 мая.

"Восемь человек у нас ранены, по информации Министерства здравоохранения, Министерства обороны. Погибших среди мирных жителей нет", — сказал он.

Вражеский чиновник рассказал, что находится в Грайворонском городском округе, куда вошла диверсионно-разведывательная группа. По его словам, ситуация в районе остается "крайне напряженной".

Белгородский губернатор проинформировал, что большая часть населения пограничных сел и райцентра Грайворонского округа покинула его территорию. Он сказал, что в населенных пунктах завершают обход домов и помогают в перемещении тем местным жителям, у которых нет возможности выехать на собственных машинах.

"Надеюсь, что в ближайшее время наши военные завершат выполнение поставленных задач и территория Белгородской области будет очищена от врага", — заявил Гладков.

Также чиновник предупредил россиян, что последние звонки в школах региона будут проходить 23 мая только в дистанционном формате. По его словам, "сделать по-другому на сегодняшний день невозможно".

Напомним, 22 мая в Белгородской области был введен правовой режим контртеррористической операции.

Представитель ГУР МО Андрей Юсов сообщил, что из-за операции легиона "Свобода России" и РБК из Белгородской области вывезли ядерные боеприпасы.