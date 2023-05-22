Осенью в Украине появятся специальные помощники для ветеранов, — министерство

Демобилизованные украинцы смогут получать помощь в сервисных центрах, в том числе и в электронном формате. В отделениях ЦПАУ хотят создать специальные "ветеранские окна".

В Украине создают Институт помощника ветерана, благодаря которому демобилизованные защитники смогут обращаться к специальным помощникам в населенных пунктах. Об этом сообщила министр по делам ветеранов Юлия Лапутина в интервью "Радио Свобода", опубликованном 22 мая.

"Фактически модель такая, как банковская система. Все знают, приходят люди платить по платежкам, приходит солидного возраста человек и не умеет заполнить в банкомате, как это все провести в портале, а подходит человек и ему помогает", — привела пример чиновница.

По ее словам, бойцы по возвращении из зон боевых действий будут нуждаться в консультантах, которые будут помогать с обращениями за справками в институции, посещением социальных учреждений и т.д.

"Мы этих помощников ветерана институционализируем на уровне общин. На уровне районов будут созданы сервисные службы, сервисные центры, которые будут предоставлять ветеранам услуги, в том числе в электронном формате", — рассказала Лапутина.

Она проинформировала, что Министерство по делам ветеранов подписало меморандум с ассоциацией Центров предоставления административных услуг. Цель такого взаимодействия – создание "ветеранского окна" в каждом ЦПАУ с соответствующими услугами. Кроме того, по словам министра, сервисные центры будут координировать работу помощников ветеранов.

Чиновница заверила, что проект запустят осенью этого года в четырех областях. Она объяснила, что нужно время для подготовки штата помощников.

"То есть этих людей 400. Их нужно отобрать, их нужно подготовить, обучить, как работать. И приоритетом является то, что они будут именно из числа ветеранов или членов семей, потому что это люди, которые будут работать по принципу "равный равному". То есть они будут знать проблемы ветеранов. Но нужно им немного добавить навыков и коммуникационных, и информационных, то есть чтобы полностью владеть нормативно-правовой базой, перечнем услуг и так далее", — сказала Лапутина.

По данным Министерства по делам ветеранов, количество причастных к ветеранской политике украинцев составляет примерно 10% населения, то есть речь идет о примерно 4 млн человек.

"Это непосредственно комбатанты или участники боевых действий, которые получили боевой опыт, отстаивая нашу независимость, территориальную целостность и суверенитет в боях. Это и, конечно, люди, которые были ранены и им установлена инвалидность в результате войны, а также это члены семей погибших наших воинов и героев. И конечно, это вообще члены всех семей тех людей, которые защищали на фронте Украину", — объяснила Лапутина.

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