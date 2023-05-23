Бьют на 500 км: в Германии предлагают передать Украине дальнобойные ракеты Taurus, — СМИ

По словам председателя ХДС Родериха Кизеветтера, у самой Германии немного таких ракет, однако будет более рационально, чтобы их использовали против российских оккупантов ВСУ.

Германия должна передать Украине дальнобойные ракеты Taurus с радиусом действия до 400-500 километров. Об этом заявил представитель германской ХДС и полковник в отставке Родерих Кизеветтер, пишет RND.

"Партнеры Украины теперь должны пойти ва-банк и предоставить Украине все, что она может использовать в общевойсковых боях и что допустимо по международному праву", — заявил политик.

Он уверен, что более не должно быть никаких так называемых "красных линий". Так, Украина должна получить все те вооружения, которые использует НАТО.

Кизеветтер сказал, что у самой Германии немного таких ракет, однако будет более рационально, чтобы их использовали против российских оккупантов ВСУ. Он отметил, что Берлин заказал около 600 ракет Taurus, однако в рабочем состоянии лишь 150.

Как рассказал журналистам ракетный эксперт из Университета Осло Фабиан Гоффманн, у РФ нет средств для того, чтобы перехватывать крылатые ракеты типа Storm Shadows, которые Украина уже получила от Германии. Правда, чтобы изменить ход войны, Украине нужно много таких ракет.

По его словам, Украине нужен большой ракетный альянс, чтобы получить преимущество над россиянами на поле боя. Эксперт считает, что ракеты Taurus можно интегрировать для использования советскими истребителями. В боевое состояние такие ракеты можно привести за месяц или два.

"Мы увидели, насколько важно дальнобойное точное оружие в современной войне. Это то, без чего Украине не обойтись в среднесрочной перспективе", — отметил Гоффманн.

Что такое ракеты Taurus

Авиационная крылатая ракета класса "воздух-земля", предназначенная для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и заглубленных целей. Является конкурентом крылатой ракеты Storm Shadow совместной англо-французской разработки.

Напомним, что эксперт рассказал о прогнозируемом росте "минусовых" полетов ВС РФ. Вражеские самолеты будут наталкиваться на все более плотную систему противовоздушной обороны Украины, считает военный эксперт Роман Свитан.

Также в США указали на "подводные камни" передачи F-16 Украине. Министр ВВС США Фрэнк Кендалл, общаясь с журналистами, уточнил, что пройдет еще несколько месяцев перед тем, как Пентагон примет окончательное решение о передачи истребителей ВСУ и начнет их транспортировку в Украину.