Помогут, но не изменят баланс: в США указали на "подводные камни" передачи F-16 Украине

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл, общаясь с журналистами, уточнил, что пройдет еще несколько месяцев перед тем, как Пентагон примет окончательное решение о передачи истребителей ВСУ и начнет их транспортировку в Украину.

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В Пентагоне считают, что предоставление Украине истребителей F-16 кардинально не изменит ход российско-украинской войны. Об этом заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл в понедельник, 22 мая.

"F-16 помогут украинцам, но не изменят баланс (сил, — ред.) коренным образом. Они создадут промежуточные возможности, которых у украинцев пока нет, но не это изменит ситуацию кардинально. Пока авиационная сила не была решающим фактором", — сказал глава профильного министерства.

Фрэнк Кендалл также сказал, что сейчас Пентагон не может точно определиться со сроками поставок истребителей в Украину. Так как для этого нужно учесть очень много деталей и изучить все нюансы. Таким образом F-16 могут попасть в нашу страну через несколько месяцев.

"И это — в лучшем случае", — подчеркнул Кендалл, отвечая на вопросы журналистов.

Он также подчеркнул, что ранее США помогали украинским военным решить более важные и насущные задачи на поле боя, предоставляя необходимую артиллерию и боеприпасы для нее. Поэтому еще несколько месяцев назад вопрос оснащения ВСУ американскими истребителями не стоял на повестке дня.

Напомним, 22 мая стало известно, что F-16 после передачи украинским военным будут базироваться на территории Украины. Таким образом Фрэнк Кендалл опроверг версию о том, что самолеты, в целях безопасности, будут базироваться и взлетать с территории одной из стран НАТО.

Заметим, что 21 мая президент США Джо Байден заявил, что F-16 вряд ли будут применены во время запланированного наступления ВСУ, но потребуются в случае успеха. По словам американского лидера, он получил заверения от Зеленского об использовании американских истребителей только для освобождения украинских территорий.