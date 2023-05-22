Допоможуть, але не змінять баланс: у США вказали на "підводні камені" передачі F-16 Україні

Міністр ВПС США Френк Кендалл, спілкуючись з журналістами, уточнив, що мине ще кілька місяців перед тим, як Пентагон ухвалить остаточне рішення про передачу винищувачів ЗСУ та розпочне транспортування літаків в Україну.

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У Пентагоні вважають, що надання Україні винищувачів F-16 кардинально не змінить перебіг російсько-української війни. Про це заявив міністр ВПС США Френк Кендал у понеділок, 22 травня.

"F-16 допоможуть українцям, але не змінять баланс (сил, — ред.) докорінно. Вони створять проміжні можливості, яких українці поки що не мають, але не це змінить ситуацію кардинально. Поки авіаційна сила не була вирішальним фактором", — сказав. глава профільного міністерства.

Френк Кендал також сказав, що зараз Пентагон не може точно визначитися з термінами постачання винищувачів в Україну. Тому що для цього потрібно врахувати дуже багато деталей та вивчити всі нюанси. Таким чином, F-16 можуть потрапити до нашої країни через кілька місяців.

"І це — у найкращому разі", — наголосив Кендал, відповідаючи на запитання журналістів.

Він також підкреслив, що раніше США допомагали українським військовим вирішити важливіші та нагальніші завдання на полі бою, надаючи необхідну артилерію та боєприпаси для неї. Тому ще кілька місяців тому питання оснащення ЗСУ американськими винищувачами не стояло на порядку денному.

Нагадаємо, 22 травня стало відомо, що F-16 після передачі українським військовим базуватимуться на території України. Таким чином Френк Кендалл спростував версію про те, що літаки з метою безпеки базуватимуться і злітатимуть з території однієї з країн НАТО.

Зауважимо, що 21 травня президент США Джо Байден заявив, що F-16 навряд чи буде застосовано під час запланованого наступу ЗСУ, але знадобиться у разі успіху. За словами американського лідера, він отримав запевнення від Зеленського щодо використання американських винищувачів лише для визволення українських територій.