Аналитики рассказали, почему РФ "будет нервничать" из-за поставок Украине истребителей F-16

По словам аналитиков, Украина может получить с самолетами ракеты средней дальности класса "воздух-воздух" AIM-120 или боеприпасы увеличенного радиуса действия Joint Direct Attack Munitions.

Истребители F-16 могут подарить Украине сразу два преимущества перед российской авиацией. Об этом рассказал бывший командующий ВВС Великобритании Грег Бегвелл, пишет Newsweek.

По его словам, истребители – не только представляют собой усовершенствованные машины с лучшим оборудованием, но и, скорее всего, будут оснащены лучшими системами вооружения.

"Это также принесет целый набор новых систем вооружения, которые можно интегрировать и использовать, как более совершенные и дальнобойные, чем те, что у них (украинцев, — ред.) уже есть", — заявил Бегвелл.

По словам Дэвида Джордана, директора Института авиации и космонавтики, Украина может получить с самолетами ракеты средней дальности класса "воздух-воздух" AIM-120 или боеприпасы увеличенного радиуса действия Joint Direct Attack Munitions.

Кроме того, аналитики считают, что предоставление Украине истребителей F-16 является необходимым долгосрочным обязательством для защиты страны в будущем от возможной агрессии со стороны РФ.

По мнению Бегвелла, несмотря на множество препятствий и проблем, предоставление Украине F-16 "того стоит".

"Россия уже будет нервничать из-за происходящих изменений и того, что они значат для возможностей украинцев сражаться", — сказал он.

Он также добавил, что Украина будет пользоваться западной военной доктриной для борьбы с Россией.

Правда, как считает эксперт, предоставление F-16 не является автоматической гарантией победы. Однако Россия больше не сможет действовать так, как раньше.

Напомним, что Россия обвинила Вашингтон в эскалации войны в Украине. По мнению посла РФ Анатолия Антонова, Штаты ужесточают подходы по ведению боевых действий. Поэтому Киеву хотят передать истребители F-16 и позволяют атаковать полуостров.

Кроме того, эксперт рассказал, почему F-16 так долго передают Украине. По словам британского военного аналитика Шона Белла, россияне будут целенаправленно выискивать F-16. Поэтому западные истребители должны быть должным образом интегрированы в украинскую систему ПВО и связаны с ракетами земля-воздух.