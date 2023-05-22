Удары по Крыму: Россия обвинила Вашингтон в эскалации войны в Украине

По мнению посла РФ Анатолия Антонова, Штаты ужесточают подходы по ведению боевых действий. Поэтому Киеву хотят передать истребители F-16 и позволяют атаковать полуостров.

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Вашингтон не хочет мира, поэтому одобрил удары по временно оккупированному Крыму. Об этом сказал 22 мая посол России в США Анатолий Антонов, пишет агентство "ТАСС".

Дипломат считает, что Штаты "подчинили страны G7 собственной линии" в отношении большой войны РФ с Украиной.

Ужесточаются и подходы по ведению боевых действий — это касается возможной передаче Киеву истребителей F-16 и одобрении ударов по Крыму американским и другим западным вооружением, отметил Антонов.

"Такие шаги в очередной раз наглядно демонстрируют, что США никогда не были заинтересованы в мире", — заявил посол России.

Москва будет рассматривать удары по аннексированному Крыму как нападение на любой другой субъект России. Штаты должны понимать, что РФ будет использовать ответные меры, продолжил чиновник.

Антонов вспомнил про отсутствие в Украине инфраструктуры для эксплуатации F-16, необходимого числа пилотов и обслуживающего персонала. Если американские истребители будут взлетать с аэродромов стран НАТО под управлением иностранных добровольцев, стоит говорить о вовлечении в конфликт Североатлантического Альянса.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 21 мая обещал поставки истребителей F-16 от США. Союзники открыли миссии для тренировок украинских военных.

В администрации президента США Джо Байдена пока не решили отправлять Киеву самолеты F-16. Такое вооружение не будет критической силой для ожидаемого контрнаступления ВСУ, уверены в Белом доме.