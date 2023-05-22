Удари по Криму: Росія звинуватила Вашингтон в ескалації війни в Україні

На думку посла РФ Анатолія Антонова, Штати посилюють підходи щодо ведення бойових дій. Тому Києву хочуть передати винищувачі F-16 та дозволяють атакувати півострів.

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Вашингтон не хоче миру, тому схвалив удари по тимчасово окупованому Криму. Про це сказав 22 травня посол Росії у США Анатолій Антонов, пише агентство "ТАСС".

Дипломат вважає, що Штати "підкорили країни G7 власної лінії" щодо великої війни РФ з Україною.

Посилюються і підходи щодо ведення бойових дій — це стосується можливої передачі Києву винищувачів F-16 та схвалення ударів по Криму американським та іншим західним озброєнням, зазначив Антонов.

"Такі кроки вкотре наочно демонструють, що США ніколи не були зацікавлені у світі", — заявив посол Росії.

Москва розглядатиме удари по анексованому Криму як напад на будь-який інший суб'єкт Росії. Штати повинні розуміти, що РФ використовуватиме заходи у відповідь, продовжив чиновник.

Антонов згадав про відсутність в Україні інфраструктури для експлуатації F-16, необхідної кількості пілотів та обслуговуючого персоналу. Якщо американські винищувачі злітатимуть з аеродромів країн НАТО під управлінням іноземних добровольців, варто говорити про залучення до конфлікту Північноатлантичного Альянсу.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський 21 травня обіцяв постачання винищувачів F-16 від США. Союзники відкрили місії для тренувань українських військових.

В адміністрації президента США Джо Байдена поки що не вирішили відправляти Києву літаки F-16. Таке озброєння не буде критичною силою для очікуваного контрнаступу ЗСУ, упевнені у Білому домі.