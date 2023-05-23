Спасал жизни солдат: на фронте погиб известный львовский онколог Александр Ирклиенко (фото)

Специалист был заведующим урологическим отделением Стрыйской центральной больницы. Врач был на "нулевой" позиции в зоне активных боев с января по март.

В боях с российскими захватчиками 19 мая погиб врач-онколог, заведующий урологическим отделением Стрыйской центральной районной больницы Львовской области Александр Ирклиенко. О его гибели 23 мая сообщила в Facebook Стрыйская райгосадминистрация.

Ирклиенко был старшим лейтенантом медицинской службы и известным во Львовской области врачом. Он родился в 1976 году в городе Лубны Полтавской области, учился в Лубенском медицинском училище, а затем поступил во Львовский национальный университет имени Даниила Галицкого.

Ирклиенко пошел на фронт военным медиком сразу после начала большой войны в Украине

Работал в Стрые, некоторое время проживал вместе со своей семьей в селе Подгородцы на Сколевщине.

С 2018 года был врачом-урологом в Киеве. Когда началось полномасштабное военное вторжения России в Украину, Ирклиенко не задумываясь пошел на фронт военным медиком.

"С января по март 2023 года был на "нулевой" позиции в зоне активных боевых действий. А 19 мая талантливый врач погиб при выполнении военного задания", — отметила администрация.

Похороны Александра Ирклиенко пройдут в Лубнах 23 мая.

Напомним, что 12 мая в боях за Бахмут погиб 42-летний Александр Хмель, в прошлом знаменитый хоккеист и тренер спортивных сборных.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 9 мая сообщал о гибели на фронте сотрудника его ведомства Алексея Титаренко. Чиновник был на посту главного консультанта Директората по вопросам внутренней и гуманитарной политики.