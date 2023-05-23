"Нет никаких трещин": немецкая разведка не фиксирует угроз для падения режима Путина

Несмотря на уже более год полномасштабной войны, те разногласия, которые есть внутри РФ, не являются угрозой для существования всей системы, считает глава ФРС Бруно Каль.

Через 15 месяцев войны РФ против Украины до сих пор нет никаких признаков того, что режим Путина дал сбой. Об этом заявил глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль, передает DW.

Полномасштабное вторжение РФ в Украину не пошатнуло позиции президента РФ Владимира Путина, считает Каль. Критика, которая внутри государства — это разногласия, а не угроза для существования системы.

"Несмотря на частные случаи выражения критики, например, в отношении боеприпасов, нет никаких признаков того, что система начинает расшатываться или разваливается", — заявил глава ФРС, однако добавил, что такой сценарий исключать все же не стоит.

Кроме того, Кремль до сих пор способен вести войну в долгосрочной перспективе с помощью новобранцев, боеприпасов и вооружения. Если Запад не будет организовано поддерживать Украину и сопротивляться, то по мнению Каля, стратегия Путина ведения затяжной войны может оправдаться и быть успешной.

Также журналисты спросили, знала ли Федеральная разведывательная служба о планах полномасштабного вторжения, Каль заявил, что знали еще за 14 дней до 24 февраля: "мы обнаружили явления, которые нельзя было интерпретировать иначе".

Напомним, 22 мая российский оппозиционер и экс-депутат Госдумы Илья Пономарев заявил, что режим Путина будет свергнут, а война должна закончиться в Москве.

19 мая СМИ писали, что Китай собирается отнять у РФ влияние в Центральной Азии.