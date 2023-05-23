Пауза в ракетных ударах: Гуменюк рассказала об особенностях ночных атак по Украине

По словам руководителя пресс-центра Сил обороны, противник пытается подыскать "ключи" к слабым местам украинской ПВО и проводит именно ночные атаки с целью истощить систему воздушной обороны.

Российские оккупанты во время очередной ночной атаки по Украине не применяли ракеты, с целью усыпить бдительность украинских защитников, охраняющих небо. В то же время противник продолжает искать слабые места в системе противовоздушной обороны Украины, делая упор на беспилотники. Об этом 23 мая во время телемарафона рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк.

Несмотря на попытки найти "дыры" в системе украинской ПВО с помощью БПЛА, наши военные успешно нейтрализовали угрозу, отметила она.

"Работа была результативной, несмотря на то, что враг долго выискивал способы нанести удар, направляя беспилотники. Два из них были уничтожены в зоне нашей ответственности, в небе над Николаевской областью, а два проследовали дальше, где их подхватили силы ПВО. Мы продолжаем тщательно их отслеживать", — рассказала Гуменюк.

По ее словам, россияне в последнее время меняют тактику атак и пытаются подходить с разных направлений, чтобы выявить слабые места в воздушной обороне. Кроме того, во время обстрелов ракетами морского базирования противник активизирует ракетоносители и выводит в районы запусков, но в этот раз пусков не было.

"Вполне вероятно, что они делают такие паузы в ночных атаках, чтобы усыпить бдительность наших защитников. Где-то пытаются подыскать "ключи" к слабым местам нашей ПВО. Пока ракетная угроза высока, но не критическая", — пояснила Гуменюк.

Между тем ракетный удар может произойти в любой момент, поскольку в Черном море стоит на дежурстве один корабль с 8 "Калибрами" на борту. Эту угрозу дополняет стратегическая и тактическая авиация РФ.

"Враг уже испытывал тактику, когда выводил дополнительные ракетоносители прямо во время активности тактической или стратегической авиации. Это довольно быстрый процесс, но все же, как правило, нужно 2-3 часа, чтобы занять эту позицию. Поэтому мы постоянно обновляем информацию о наличии ракетоносителей в Черном море", — отметила руководитель пресс-центра.

Она добавила, что в последнее время противник совершает именно ночные атаки с целью истощения системы противовоздушной обороны. При этом он наносит равномерные комбинированные удары, применяя БПЛА, а также ракеты воздушного и морского базирования. Таким образом россияне пытаются усложнить задачи для ПВО и рассредоточить ее усилия, потому что в этом случае приходится следить за воздушной активностью противника, а также за его надводной и подводной активностью. Причем пуски именно с подводных лодок противника отследить сложнее всего, подчеркнула Гуменюк.

Напомним, 23 мая во время ночной атаки украинские защитники ликвидировали восемь вражеских беспилотников. Из них два БПЛА — разведывательные "Мерлин-ВР", и шесть ударных БПЛА Shahed-136/131.