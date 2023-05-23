Ночная атака на Украину: силы ПВО сбили восемь беспилотников, — Воздушные силы (фото)

По данным командования, украинским бойцам удалось уничтожить редкие "Мерлин-ВР", который Россия впервые представила в 2021 году. БПЛА предназначен для ведения разведки местности в автоматическом и полуавтоматическом режимах.

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В ночь на 23 мая Вооруженные силы Украины "приземлили" восемь дронов российских оккупантов: шесть "Шахедов" и два БПЛА-разведчика. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"Ночью 23 мая 2023 года на разных направлениях уничтожены шесть вражеских ударных БПЛА Shahed-136/131 и два разведывательных БПЛА "Мерлин-ВР", – говорится в публикации.

По информации главы Николаевской ОВА Виталия Кима, два "Шахеда" из шести были уничтожены в Николаевской области.

Что известно о дронах-камикадзе Shahed

Это беспилотник ударного типа, созданный в Иране для нанесения огневых ударов на расстояниях до 2000 км. Дрон-камикадзе поражает цель за счет самоуничтожения и отличается громким звуком. Также для этой модификации БПЛА характерна низкая точность ударов.

Что известно о БПЛА "Мерлин-ВР"

"Мерлин-ВР" – экспериментальный беспилотник российского производства, впервые представленный в сентябре 2021 года. Россияне не сообщали об испытаниях, серийном производстве или принятии такого БПЛА на вооружение, однако в июне 2022 года ВСУ сбили первый такой аппарат на территории Украины.

Напомним, по мнению военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, иранские дроны, используемые Россией, оказались бесполезны против современной эшелонированной системы противовоздушной обороны, которую удалось создать в Украине.

22 мая СМИ рассказали о системе ПВО, которая может сбить 10 дронов одним ударом. Американский THOR использует мощные микроволновые импульсы для выведения из строя беспилотников. Электромагнитное излучение, как известно, может повредить электронные схемы и компоненты вражеской техники.