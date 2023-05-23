"От их жизней зависит жизнь Украины": Зеленский посетил линию Угледар – Марьинка (видео)

По словам главы государства, в ходе визита он наградил героев ВСУ, которые борются за будущее родины. Отдельно они почтили память лучших, которые отдали за это свою жизнь.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на фронт, чтобы поздравить и наградить украинских военных, которые продолжают бороться с российской агрессией. Речь идет о линии обороны Угледар — Марьинка. Об этом говорится в сообщении главы государства в Telegram-канале 23 мая.

По его словам, в ходе поездки он не только наградил героев, которые не сдаются и героически борются на линии столкновения, но и почтил память лучших, которые отдали свою жизнь за родину.

"Хочется пожелать нашим воинам беречь свою жизнь. Ведь от их жизни зависит жизнь Украины", — говорится в сообщении.

Отдельно стоит отметить, что 23 мая отмечается день морской пехоты и это одна из причин, по которой глава государства прибыл на Донбасс.

"Морская пехота – это братство сильных, выносливых, верных своим убеждениям и призванию бойцов, всегда демонстрирующих скорость, решительность и результат. Спасибо вам за это", — написал Владимир Зеленский в своей публикации и поделился кадрами с украинскими военными.

В опубликованном ролике можно увидеть фрагменты общения президента Украины с воинами, а также минуту молчания в честь тех, кого уже нет с нами.

Примечательно, что на фронт Владимир Зеленский прибыл практически сразу после зарубежной поездки в Японию на саммит G7 в Хиросиме.

21 мая он выступил перед мировыми лидерами, где подчеркнул важность самолетов F-16 и систем ПВО для Украины. По его словам это станет историческим моментом, который может значительно изменить ход войны.