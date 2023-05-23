"В плен не брать": Медведев призвал "уничтожать как крыс" диверсантов в Белгородской области

Замглавы российского СНБО также пригрозил "ядерным апокалипсисом" за прорыв на территорию региона РФ бойцов РДК и ЛСР.

Утверждения Киева о том, что он не имеет отношения к вылазкам диверсантов в РФ в Кремле называют враньем и призывают уничтожать их "как крыс". Такое заявление сделал заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сегодня, 23 мая, пишет ТАСС.

"Что касается этих отморозков — я иначе их и назвать не могу — то можно по-разному характеризовать их. Вопрос только в том, что с ними делать. Их надо просто как крыс уничтожать и даже в плен не брать, — заявил Медведев.

Он добавил, что за подобные акты ответственны "спонсоры киевского режима", а именно США, ЕС и Британия.

"Чем более разрушительным будет поставляемое Киеву оружие, тем более вероятен сценарий ядерного апокалипсиса", — заявил Медведев,

К слову, 23 мая спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что причастными к событиям в Белгородской области власти РФ считают "украинских боевиков", даже если это этнические русские.

Ранее, 22 мая росСМИ называли имена проникших в Белгородскую область. Исходя из их информации, среди "диверсантов" оказались бывший актер Кирилл Канахин, Экс-работник ФСБ Илья Богданов и Алексей Долгов из Легиона "Свобода России".

Бойцы "Русского Добровольческого корпуса" 22 мая заявляли о новом рейде в Белгородской области России. По словам военных, пришло время начать борьбу с Кремлем.

12 мая зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пожелал президенту Украины Владимиру Зеленскому "сгинуть от своих рук".