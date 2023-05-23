"Все украинские боевики", — Песков об этническом составе "ДРГ" в Белгородской области

В Кремле не считают важным тот факт, что участники "ДРГ", которые зашли в регион РФ, могут быть этническими русскими.

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Причастными к событиям в Белгородской области власти Кремля считают "украинских боевиков", даже если это этнические русские. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС сегодня, 23 мая.

Тот факт, что некоторые участники ДРГ могли быть этническими русскими, не имеет значения, считает он. Также добавляет, что Россию это беспокоит.

"Надо исходить из того, что все они — украинские боевики. И их появление на территории РФ вызывает беспокойство и требует серьезных шагов", — заявил Песков.

Назвать число проникших на территорию России "диверсантов" Песков отказался, сославшись на то, что ответ можно будет получить после того, как силовые структуры закончат выяснение обстоятельств случившегося.

К слову, журналисты со ссылкой на источники в украинской разведке, 23 мая сообщили, что Россия вынуждена перекинуть часть оккупационных войск из Украины в Белгородскую область из-за сложившейся в регионе ситуации.

Аналитики карты Deep State отмечают, что "серая зона" в Белгородской области по площади превышает 31 квадратный километр.

Напомним, что росСМИ называли имена проникших в Белгородскую область. Исходя из их информации, среди "диверсантов" оказались бывший актер Кирилл Канахин, Экс-работник ФСБ Илья Богданов и Алексей Долгов из Легиона "Свобода России".

Бойцы "Русского Добровольческого корпуса" 22 мая заявляли о новом рейде в Белгородской области России. По словам военных, пришло время начать борьбу с Кремлем.