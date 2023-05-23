"Среди предателей растет страх": в ГУР объяснили, как в Крыму готовятся к контрнаступлению ВСУ

По информации представителя ГУР, глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заставил местных коммерсантов финансировать свою частную армию, которую тренируют профессиональные военные РФ с боевым опытом.

Появление новых формирований так называемых "частных военных компаний" во временно оккупированном Крыму, связано с ростом страха среди предателей Украины и российских оккупантов накануне контрнаступления ВСУ. Об этом 22 мая сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк в комментарии для "Украинской правды".

"Оккупанты четко понимают, что боевые действия на территории Крыма будут, и они сейчас строят укрепления, оборонные линии – не только в Крыму, но и на юге Херсонской области", — сообщил Черняк.

По его словам представители оккупационных властей в Крыму тревожатся из-за того, что разочарованы в российской армии и не понимают сможет ли она защитить их вместе с семьями и "награбленным" имуществом в Крыму. Соответственно, частные армии, по его мнению, создаются для защиты оккупационных администраций.

Черняк привел в пример одну из крымских ЧВК "Аксеновцы", которую финансирует глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов в сотрудничестве с местными коммерсантами, которых заставил выделять средства для содержания своей частной армии.

"С одной стороны крымские бизнесмены вынуждены это делать, но с другой – они тоже хотят защитить себя и свое состояние. Оккупанты гарантируют им, что в случае чего – их эвакуируют, и все будет хорошо", – отметил представитель ГУР МО.

Черняк подчеркнул, что так называемые боевики-"аксеновцы" получают от 200 до 250 тысяч рублей в месяц. Они тренируются в основном на базе в Перевальном и на территории временно оккупированной Херсонской области. Инструкторами для них выступают профессиональные российские военные с боевым опытом.

Также он отметил, что новобранцев вербуют таким образом, чтобы не конкурировать с главой ЧВК "Вагнер".

"Набирают их среди мобилизованных, создали двойные контракты с "ЧВК" и Минобороны. Они пытаются, прежде всего, привлекать население Крыма, но кроме этого проводят мероприятия по всей территории России", – подытожил Черняк.

Напомним, в сентябре прошлого года так называемый глава оккупированной АРК Крым Сергей Аксенов угрожал жителям полуострова с проукраинской позицией.

В начале апреля 2023 года стало известно, что оккупационные власти Крыма готовятся к контрнаступлению украинских войск и создают оборонительные сооружения на подступах к полуострову.