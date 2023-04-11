Оккупанты готовятся к штурму ВСУ: Аксенов рассказал об укреплениях на подступах к Крыму

Глава оккупационной власти Крыма считает, что решение о создании оборонительных сооружений на полуострове вполне оправдано. По его мнению, недооценивать Вооруженные силы Украины никак нельзя.

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Оккупационные власти Крыма готовятся к контрнаступлению украинских войск и создают оборонительные сооружения на подступах к полуострову. Как заявил 11 апреля глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов, угрозы со стороны ВСУ недооценивать нельзя, поэтому решение о создании оборонительных сооружений на территории полуострова оправдано.

"Недооценивать противника нельзя, но совершенно точно можно сказать, что мы к этому готовы и никакой катастрофы не будет", — написал в Telegram Аксенов.

По его словам, решение о строительстве оборонительных сооружений было вполне оправдано и поэтому оккупационные власти Крыма должны были подготовиться к любому сценарию на территории полуострова.

"Считаю, что решение о строительстве оборонительных сооружений в Крыму и на подступах к полуострову было правильным и обоснованным. Это не значит, что они обязательно будут использованы по своему прямому назначению. Мы обязаны были подготовиться к любому развитию событий, и мы это сделали", — заявил Аксенов.

"Глава" Крыма публично сообщил, что Вооруженные силы РФ выстроили современную эшелонированную оборону, и для укрепления полуострова у россиян якобы сил более чем достаточно.

"Много сделано и продолжает делаться для обеспечения наших защитников всем необходимым. Сил более чем достаточно", — написал в посте Аксенов.

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Ранее сообщалось, что по мнению представителя президента Украины в Крыму Тамилы Ташевой, в случае освобождения Крыма местное население не выйдет с оружием против украинских освободителей. По ее словам, сопротивления среди местных жителей не будет и условно украинских бойцов скорее выйдут встречать с цветами.

Президент Украины Владимир Зеленский 7 апреля заявил, что освобождение Крыма от российской оккупации является безальтернативным вариантом не только для нашей страны, но и для всего мира. Глава государства пообещал, что полуостров обязательно вернется под контроль Украины.