"Встретят с цветами": у Зеленского рассказали, ждут ли ВСУ в Крыму

После каждого нового взрыва, по словам постпреда президента Тамилы Ташевой, все больше россиян выезжают с территории оккупированного полуострова.

Related video

Население в Крыму не выйдет против ВСУ с оружием, когда придет время освобождать полуостров от оккупации РФ. Об этом заявила постоянный представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева в интервью РБК-Украина сегодня, 10 апреля.

Более того, Ташева отметила, что украинским солдатам в Крыму будут рады.

"Украинскую армию будут встречать очень активно и не с оружием в руках, а с, условно говоря, цветами. Я думаю, что вооруженного сопротивления среди местного населения не будет", — сказала она.

Она подчеркнула, что после каждого взрыва в Крыму россияне покидают полуостров. Особенно это ярко проявилось после прилетов в Новофедоровке и Саках. Там речь шла о тысячах бежавших в РФ.

"Индифферентной части населения безразлично, они точно не пойдут с автоматами партизанить. Россияне могут оставить там своих диверсантов, но обычное население ничего делать не будет", — добавила она.

Также, сегодня, 10 апреля Ташева сказала, что Украина разработала план реинтеграции Крыма после деоккупации. Он предусматривает выселение россиян, въехавших на полуостров после оккупации в 2014 году.

7 апреля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что деоккупация Крымского полуострова является безальтернативным вариантом.

Того же 7 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что решение о возвращении Крымского полуострова должна принимать исключительно Украина