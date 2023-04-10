"Зустрінуть з квітами": у Зеленського розповіли, чи чекають на ЗСУ в Криму

Після кожного нового вибуху, за словами постпреда президента Таміли Ташевої, дедалі більше росіян виїжджають із території окупованого півострова.

Related video

Населення у Криму не вийде проти ЗСУ зі зброєю, коли настане час звільняти півострів від окупації РФ. Про це заявила постійна представниця президента України у Криму Таміла Ташева в інтерв'ю РБК-Україна сьогодні, 10 квітня.

До того ж Ташева зазначила, що українським солдатам у Криму будуть раді.

"Українську армію зустрічатимуть дуже активно і не зі зброєю в руках, а з умовно кажучи, квітами. Я думаю, що збройного опору серед місцевого населення не буде", — сказала вона.

Вона наголосила, що після кожного вибуху у Криму росіяни залишають півострів. Особливо це яскраво виявилося після прильотів у Новофедорівці та Саках. Там йшлося про тисячі тих, хто втік до РФ.

"Індиферентна частина населення байдужа, вони точно не підуть з автоматами партизанити. Росіяни можуть залишити там своїх диверсантів, але звичайне населення нічого робити не буде", — додала вона.

Також, сьогодні, 10 квітня, Ташева сказала, що Україна розробила план реінтеграції Криму після деокупації. Він передбачає виселення росіян, які в'їхали на півострів після окупації у 2014 році.

7 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що деокупація Кримського півострова є безальтернативним варіантом.

Того ж 7 квітня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що рішення про повернення Кримського півострова має ухвалювати виключно Україна.