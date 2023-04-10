"Зобов'язані виїхати": у Зеленського пообіцяли примусово видворити росіян із деокупованого Криму

Громадянам РФ, які заїхали на окупований півострів від 2014 року й оселилися там, доведеться повернутися туди, звідки вони заїхали. В Україні вже працюють над процедурою їхнього видворення, зазначають у Постійному представництві президента в Криму.

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Україна розробила план реінтеграції Криму після деокупації. Він передбачає виселення росіян, які заїхали на півострів після окупації у 2014 році. Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" повідомила постійна представниця президента України в Криму Таміла Ташева.

За її словами, на час окупації Криму туди незаконно перемістилося від 500 до 800 тисяч громадян Росії, але підчас реінтеграції Криму Україна не враховуватиме думку "колонізаторів".

"Вони будуть зобов'язані виїхати згідно із законодавством України, адже перебувають на нашій території абсолютно незаконно. Ми радимо їм раніше їхати з окупованого Криму, поки в них є така можливість. Для тих, хто не послухається, в українському законодавстві є така процедура як "примусове видворення". Майже всі громадяни Росії, які за'їхали в Крим за час окупації, за'їхали незаконно. Вони не зверталися до українських міграційних органів", — пояснила Ташева.

Вона додала, що для видворення росіян із півострова застосовуватимуть індивідуальні рішення, оскільки масове виселення згідно з міжнародним правом є незаконним.

"Ми маємо видати 100 або 200 тисяч індивідуальних рішень. Цим мають займатися українські міграційні органи, які відновлять свою роботу після деокупації. Розуміємо, щоб система працювала швидко, таких центрів має бути створено дуже багато", — сказала представниця президента.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що деокупація Кримського півострова є безальтернативним варіантом не лише для нашої країни, а й усього світу. За його словами, Кримський півострів обов'язково повернеться під контроль України.

За словами очільника МЗС України Дмитра Кулеби, росіяни менше стали цікавитися відпочинком у Криму порівняно з попереднім роком. На зниження інтересу росіян до півострова вказують дані російської пошукової системи "Яндекс".